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Cães são atacados: alguns teriam sido mortos; quem está por trás desta brutalidade?

Moradores do Jardim Ouro Negro, em Candeias, denunciam ataques contra animais, danos a imóveis e veículos e temem que alguém seja ferido

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:30

Cachorros estavam mortos em sacos de lixo
Cachorros estavam mortos em sacos de lixo Crédito: Reprodução

Uma onda de denúncias assusta moradores do Jardim Ouro Negro, em Candeias. Segundo relatos da comunidade, cães teriam sido mortos ou feridos em ataques atribuídos a um homem que continua circulando pelas ruas da região.

Animais são atacados

Cachorros estavam mortos em sacos de lixo por Reprodução
Johny Lucas atirou e matou cachorro por Reprodução
Johny Lucas atirou e matou cachorro por Reprodução
Johny Lucas atirou e matou cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Cachorros e Gatos por Oliver Ousala, Pexels
Cachorros e Gatos por Renato Rocca, Pexels
Cachorros e Gatos por Hanifi Sarikaya, Pexels
Cachorros e Gatos por Alireza Zohoor Parvaz, Pexels
Cachorros e Gatos por Ryan Scot Mendez, Pexels
Cachorros e Gatos por Suju, Pexels
Cachorros e Gatos por Shubham Singh, Pexels
Cachorros e Gatos por Sudhirsangwan, Pexels
Cachorros e Gatos por Mikegles, Pexels
Cachorros e Gatos por Eduardo Lopez, Pexels
Cachorros e Gatos por Lena Ti, Pexels
Cachorros e Gatos por Zomlien Neihsiel, Pexels
Cachorros e Gatos por B O Minh, Pexels
Cachorro idoso por Shutterstock
PM vai a júri popular 11 anos após atirar contra vizinha e cachorros na Bahia por Reprodução
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Policial matou cachorro após desentendimento com a vizinha por Reprodução
Cachorro Orelha por Reprodução
Cachorro foi baleado por traficantes por Reprodução
Cachorro foi baleado por traficantes por Reprodução
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por Reprodução/EPTV
por Reprodução/EPTV
"Gangue de cachorros" aterroriza moradores de Luís Anselmo por Reprodução
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por Reprodução MP-BA
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por Reprodução MP-BA
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por Reprodução MP-BA
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por Reprodução MP-BA
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por MP-BA
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Ação da polícia apura denúncias de acúmulo e maus-tratos a animais em Feira de Santana por Divulgação
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Cachorros estavam mortos em sacos de lixo por Reprodução

Em um dos casos, um animal foi encontrado com um profundo ferimento no pescoço. Na quarta-feira (26/08), ainda conforme moradores, o homem teria arremessado pedras contra casas e veículos, causando danos. Vizinhos tentaram contê-lo até a chegada da polícia, mas ele teria fugido e se escondido na casa da avó.

A comunidade teme novos episódios e pede providências. Relatos sobre suposto uso de drogas e alteração de comportamento também são atribuídos aos moradores e familiares, sem confirmação oficial.

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