Cães são atacados: alguns teriam sido mortos; quem está por trás desta brutalidade?

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Bruno Wendel
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:30
Uma onda de denúncias assusta moradores do Jardim Ouro Negro, em Candeias. Segundo relatos da comunidade, cães teriam sido mortos ou feridos em ataques atribuídos a um homem que continua circulando pelas ruas da região.
Animais são atacados
Em um dos casos, um animal foi encontrado com um profundo ferimento no pescoço. Na quarta-feira (26/08), ainda conforme moradores, o homem teria arremessado pedras contra casas e veículos, causando danos. Vizinhos tentaram contê-lo até a chegada da polícia, mas ele teria fugido e se escondido na casa da avó.
A comunidade teme novos episódios e pede providências. Relatos sobre suposto uso de drogas e alteração de comportamento também são atribuídos aos moradores e familiares, sem confirmação oficial.