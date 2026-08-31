COLUNA BRUNO WENDEL

Cães são atacados: alguns teriam sido mortos; quem está por trás desta brutalidade?

Moradores do Jardim Ouro Negro, em Candeias, denunciam ataques contra animais, danos a imóveis e veículos e temem que alguém seja ferido

Bruno Wendel

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:30

Cachorros estavam mortos em sacos de lixo Crédito: Reprodução

Uma onda de denúncias assusta moradores do Jardim Ouro Negro, em Candeias. Segundo relatos da comunidade, cães teriam sido mortos ou feridos em ataques atribuídos a um homem que continua circulando pelas ruas da região.

Animais são atacados 1 de 56

Em um dos casos, um animal foi encontrado com um profundo ferimento no pescoço. Na quarta-feira (26/08), ainda conforme moradores, o homem teria arremessado pedras contra casas e veículos, causando danos. Vizinhos tentaram contê-lo até a chegada da polícia, mas ele teria fugido e se escondido na casa da avó.