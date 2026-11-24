COLUNA BRUNO WENDEL

Da cova rasa ao ataque à casa de PM: a violência que desafia a Bahia

Veja a coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:00

Quem está por trás da morte brutal do guarda florestal Daniel Silva Câmera, de 23 anos, na cidade de Belmonte, no extremo sul do estado?

Tido por muitos como uma pessoa pacata, o corpo do jovem foi encontrado recentemente em estado de decomposição numa cova rasa, coberto parcialmente por terra, no distrito de Barrolândia, em meio a uma plantação de eucaliptos, nos fundos de um estabelecimento comercial. Daniel saiu de casa no último dia 6 e não deu mais notícias.

Depois de muita procura, a família recebeu mensagens com a localização do cadáver e trechos relatando episódios de tortura. O mistério é apurado pela Polícia Civil local.

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

PM tem casa atacada

Um ato de ousadia mobilizou as polícias Civil e Militar de Contendas do Sincorá e de outros municípios da Chapada Diamantina. As equipes estão à procura de dois homens que, em uma motocicleta, abriram fogo contra a casa de um sargento da PM. O oficial é irmão do prefeito da cidade.

A ofensiva aconteceu no último dia 19. Câmeras registraram tudo. A dupla, usando capacete, se aproxima da residência antes de efetuar diversos disparos.

Na sequência, a ousadia dos criminosos: depois de iniciarem a fuga, um deles dá meia-volta, e atira novamente contra a casa. Os tiros atingiram o portão do imóvel. Ninguém saiu ferido.

O episódio acende um alerta. Quando a casa de um policial é atacada, a vulnerabilidade perpassa a corporação e alcança a sociedade que depende do trabalho desses profissionais para se proteger.