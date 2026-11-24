COLUNA BRUNO WENDEL

Dupla ataca casa de sargento da PM e volta para atirar novamente na Bahia

Irmão do prefeito de Contendas do Sincorá estava com a família no imóvel; ação foi registrada por câmeras de segurança e mobilizou policiais da região

Bruno Wendel

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:00

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Um ato de ousadia mobilizou as polícias Civil e Militar de Contendas do Sincorá e de outros municípios da Chapada Diamantina. As equipes estão à procura de dois homens que, em uma motocicleta, abriram fogo contra a casa de um sargento da PM. O oficial é irmão do prefeito da cidade.

Ações policiais contra o Comando Vermelho 1 de 121

A ofensiva aconteceu no último dia 19. Câmeras registraram tudo. A dupla, usando capacete, se aproxima da residência antes de efetuar diversos disparos.

Na sequência, a ousadia dos criminosos: depois de iniciarem a fuga, um deles dá meia-volta, e atira novamente contra a casa. Os tiros atingiram o portão do imóvel. Ninguém saiu ferido.