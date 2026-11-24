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Bruno Wendel
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:00
Um ato de ousadia mobilizou as polícias Civil e Militar de Contendas do Sincorá e de outros municípios da Chapada Diamantina. As equipes estão à procura de dois homens que, em uma motocicleta, abriram fogo contra a casa de um sargento da PM. O oficial é irmão do prefeito da cidade.
Ações policiais contra o Comando Vermelho
A ofensiva aconteceu no último dia 19. Câmeras registraram tudo. A dupla, usando capacete, se aproxima da residência antes de efetuar diversos disparos.
Na sequência, a ousadia dos criminosos: depois de iniciarem a fuga, um deles dá meia-volta, e atira novamente contra a casa. Os tiros atingiram o portão do imóvel. Ninguém saiu ferido.
O episódio acende um alerta. Quando a casa de um policial é atacada, a vulnerabilidade perpassa a corporação e alcança a sociedade que depende do trabalho desses profissionais para se proteger.