COLUNA BRUNO WENDEL

Efeito CV: moradores estão há quase um mês sem internet após tentativa de extorsão a provedores

Segundo relatos, empresas deixaram de atender a região após se recusarem a pagar cerca de R$ 3 mil mensais

Bruno Wendel

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:22

Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

A falta de internet no Lobato ganhou novos desdobramentos. Depois de esta coluna revelar, com exclusividade, que moradores de pelo menos sete ruas estão sem conexão após dois provedores terem sido expulsos por se recusarem a pagar cerca de R$ 3 mil mensais ao Comando Vermelho (CV), novas denúncias apontam que o problema já dura mais de 15 dias e pode chegar a um mês.

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“Já entrei em contato com a Claro, Vivo, Nio e TIM e dizem que não têm disponibilidade para a área do Lobato. Sem internet, vai fazer um mês”, relatou uma moradora na página do CORREIO no Instagram. “Sou técnico em telecomunicações e estava prestando serviço para a antiga Oi, e é pura verdade”, afirmou outro perfil.