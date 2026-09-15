Efeito CV: moradores estão há quase um mês sem internet após tentativa de extorsão a provedores

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Bruno Wendel
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:22
A falta de internet no Lobato ganhou novos desdobramentos. Depois de esta coluna revelar, com exclusividade, que moradores de pelo menos sete ruas estão sem conexão após dois provedores terem sido expulsos por se recusarem a pagar cerca de R$ 3 mil mensais ao Comando Vermelho (CV), novas denúncias apontam que o problema já dura mais de 15 dias e pode chegar a um mês.
CV ataca Lobato e mata dois do BDM
“Já entrei em contato com a Claro, Vivo, Nio e TIM e dizem que não têm disponibilidade para a área do Lobato. Sem internet, vai fazer um mês”, relatou uma moradora na página do CORREIO no Instagram. “Sou técnico em telecomunicações e estava prestando serviço para a antiga Oi, e é pura verdade”, afirmou outro perfil.
Segundo moradores, há cerca de 15 dias, um dos proprietários precisou deixar a casa onde vivia com a família e onde também funcionava o escritório da empresa. De acordo com os relatos, ele teria saído apenas com a roupa do corpo. As áreas afetadas são as ruas General Coelho, Rodovia Sambra, 25 de Março, 4 de Julho, Antônio Bonfim e Senhor do Bonfim do Lobato, além da Avenida Pontilhão. A Coluna pediu um novo posicionamento à Polícia Civil e à Polícia Militar.