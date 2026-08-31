Entre mistérios e brutalidade: advogado morto, pastora desaparecida e cães atacados

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Bruno Wendel
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00
Embora a Polícia Civil ainda não fale em homicídio no que diz respeito à localização neste sábado (29) do corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido há uma semana, elementos encontrados no entorno onde a vítima estava, numa área de mata da zona rural de mata em Xique-Xique, embasam a versão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA) de que o bacharel foi assassinado.
Próximo a Gabriel estavam o celular quebrado e a carteira com os seus documentos. Dias antes, a moto dele foi localizada um buraco, além de um óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.
A hipótese de Gabriel ter sido morto também é levantada pela família dele, que argumenta que vítima pode ter lutado pela vida, o que justificaria os objetos espalhados.
Pastora desaparece e deixa fiéis intrigados
Um mistério paira sobre o desaparecimento da pastora Ana Caroline Dourado, de 34 anos. Conhecida como Carol, ela comanda o Ministério Profético Libertos Pela Palavra, no Tororó, em Salvador, e deixou de manter contato com os fiéis. O caso é apurado na delegacia de Candeias, onde uma denúncia anônima foi registrada em 31 de julho.
Segundo uma amiga, Carol teria procurado a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) após sofrer agressões e obtido uma medida protetiva em junho. Ainda conforme o relato, após sumiço, um homem teria informado que ela deixou a residência e seguido para Brasília. A versão é questionada pelas amigas, que tentam descobrir o paradeiro da pastora
. A Polícia Civil informa que realiza diligências para localizá-la. Informações podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo 181.
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados
Cães são atacados
Uma onda de denúncias assusta moradores do Jardim Ouro Negro, em Candeias. Segundo relatos da comunidade, cães teriam sido mortos ou feridos em ataques atribuídos a um homem que continua circulando pelas ruas da região.
Em um dos casos, um animal foi encontrado com um profundo ferimento no pescoço. Na quarta-feira (26/08), ainda conforme moradores, o homem teria arremessado pedras contra casas e veículos, causando danos.
Vizinhos tentaram contê-lo até a chegada da polícia, mas ele teria fugido e se escondido na casa da avó. A comunidade teme novos episódios e pede providências para evitar que alguém seja ferido.
Animais são atacados