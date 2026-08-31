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Entre mistérios e brutalidade: advogado morto, pastora desaparecida e cães atacados

Confira os destaques na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Embora a Polícia Civil ainda não fale em homicídio no que diz respeito à localização neste sábado (29) do corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido há uma semana, elementos encontrados no entorno onde a vítima estava, numa área de mata da zona rural de mata em Xique-Xique, embasam a versão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA) de que o bacharel foi assassinado.

Próximo a Gabriel estavam o celular quebrado e a carteira com os seus documentos. Dias antes, a moto dele foi localizada um buraco, além de um óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.

A hipótese de Gabriel ter sido morto também é levantada pela família dele, que argumenta que vítima pode ter lutado pela vida, o que justificaria os objetos espalhados.

Gabriel da Silva Alves
Gabriel da Silva Alves Crédito: Reprodução

Pastora desaparece e deixa fiéis intrigados

Um mistério paira sobre o desaparecimento da pastora Ana Caroline Dourado, de 34 anos. Conhecida como Carol, ela comanda o Ministério Profético Libertos Pela Palavra, no Tororó, em Salvador, e deixou de manter contato com os fiéis. O caso é apurado na delegacia de Candeias, onde uma denúncia anônima foi registrada em 31 de julho.

Segundo uma amiga, Carol teria procurado a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) após sofrer agressões e obtido uma medida protetiva em junho. Ainda conforme o relato, após sumiço, um homem teria informado que ela deixou a residência e seguido para Brasília. A versão é questionada pelas amigas, que tentam descobrir o paradeiro da pastora

. A Polícia Civil informa que realiza diligências para localizá-la. Informações podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo 181.

Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados

Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução
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Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados por Reprodução

Cães são atacados

Uma onda de denúncias assusta moradores do Jardim Ouro Negro, em Candeias. Segundo relatos da comunidade, cães teriam sido mortos ou feridos em ataques atribuídos a um homem que continua circulando pelas ruas da região.

Em um dos casos, um animal foi encontrado com um profundo ferimento no pescoço. Na quarta-feira (26/08), ainda conforme moradores, o homem teria arremessado pedras contra casas e veículos, causando danos.

Vizinhos tentaram contê-lo até a chegada da polícia, mas ele teria fugido e se escondido na casa da avó. A comunidade teme novos episódios e pede providências para evitar que alguém seja ferido.

Animais são atacados

Cachorros estavam mortos em sacos de lixo por Reprodução
Johny Lucas atirou e matou cachorro por Reprodução
Johny Lucas atirou e matou cachorro por Reprodução
Johny Lucas atirou e matou cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Homem foi flagrado batendo no cachorro por Reprodução
Cachorros e Gatos por Oliver Ousala, Pexels
Cachorros e Gatos por Renato Rocca, Pexels
Cachorros e Gatos por Hanifi Sarikaya, Pexels
Cachorros e Gatos por Alireza Zohoor Parvaz, Pexels
Cachorros e Gatos por Ryan Scot Mendez, Pexels
Cachorros e Gatos por Suju, Pexels
Cachorros e Gatos por Shubham Singh, Pexels
Cachorros e Gatos por Sudhirsangwan, Pexels
Cachorros e Gatos por Mikegles, Pexels
Cachorros e Gatos por Eduardo Lopez, Pexels
Cachorros e Gatos por Lena Ti, Pexels
Cachorros e Gatos por Zomlien Neihsiel, Pexels
Cachorros e Gatos por B O Minh, Pexels
Cachorro idoso por Shutterstock
PM vai a júri popular 11 anos após atirar contra vizinha e cachorros na Bahia por Reprodução
PM vai a júri popular 11 anos após atirar contra vizinha e cachorros na Bahia por Reprodução
PM vai a júri popular 11 anos após atirar contra vizinha e cachorros na Bahia por Reprodução
Policial matou cachorro após desentendimento com a vizinha por Reprodução
Cachorro Orelha por Reprodução
Cachorro foi baleado por traficantes por Reprodução
Cachorro foi baleado por traficantes por Reprodução
Cachorro foi baleado por traficantes por Reprodução
por Reprodução/EPTV
por Reprodução/EPTV
"Gangue de cachorros" aterroriza moradores de Luís Anselmo por Reprodução
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Cães são resgatados de maus-tratos em escola desativada no interior da Bahia por Divulgação
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por Reprodução MP-BA
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por Reprodução MP-BA
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por Reprodução MP-BA
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por Reprodução MP-BA
Justiça afasta gestora de lar de idosos após denúncias de maus-tratos e irregularidades na Bahia por MP-BA
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos por Divulgação
Ação da polícia apura denúncias de acúmulo e maus-tratos a animais em Feira de Santana por Divulgação
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Cachorros estavam mortos em sacos de lixo por Reprodução

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