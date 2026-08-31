COLUNA BRUNO WENDEL

Entre mistérios e brutalidade: advogado morto, pastora desaparecida e cães atacados

Confira os destaques na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Embora a Polícia Civil ainda não fale em homicídio no que diz respeito à localização neste sábado (29) do corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido há uma semana, elementos encontrados no entorno onde a vítima estava, numa área de mata da zona rural de mata em Xique-Xique, embasam a versão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA) de que o bacharel foi assassinado.

Próximo a Gabriel estavam o celular quebrado e a carteira com os seus documentos. Dias antes, a moto dele foi localizada um buraco, além de um óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.

A hipótese de Gabriel ter sido morto também é levantada pela família dele, que argumenta que vítima pode ter lutado pela vida, o que justificaria os objetos espalhados.

Gabriel da Silva Alves Crédito: Reprodução

Pastora desaparece e deixa fiéis intrigados

Um mistério paira sobre o desaparecimento da pastora Ana Caroline Dourado, de 34 anos. Conhecida como Carol, ela comanda o Ministério Profético Libertos Pela Palavra, no Tororó, em Salvador, e deixou de manter contato com os fiéis. O caso é apurado na delegacia de Candeias, onde uma denúncia anônima foi registrada em 31 de julho.

Segundo uma amiga, Carol teria procurado a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) após sofrer agressões e obtido uma medida protetiva em junho. Ainda conforme o relato, após sumiço, um homem teria informado que ela deixou a residência e seguido para Brasília. A versão é questionada pelas amigas, que tentam descobrir o paradeiro da pastora

. A Polícia Civil informa que realiza diligências para localizá-la. Informações podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo 181.

Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados 1 de 8

Cães são atacados

Uma onda de denúncias assusta moradores do Jardim Ouro Negro, em Candeias. Segundo relatos da comunidade, cães teriam sido mortos ou feridos em ataques atribuídos a um homem que continua circulando pelas ruas da região.

Em um dos casos, um animal foi encontrado com um profundo ferimento no pescoço. Na quarta-feira (26/08), ainda conforme moradores, o homem teria arremessado pedras contra casas e veículos, causando danos.

Vizinhos tentaram contê-lo até a chegada da polícia, mas ele teria fugido e se escondido na casa da avó. A comunidade teme novos episódios e pede providências para evitar que alguém seja ferido.