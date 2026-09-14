COLUNA BRUNO WENDEL

Espancado até a morte: jovem foi tratado como ‘alemão’ por morar em área de facção rival

Um dos criminosos teve a prisão cumprida

Bruno Wendel

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:00

Inocente foi espancado até a morte em disputa entre facções Crédito: Reprodução

O que antes era uma hipótese, agora é fato. Um dos motivos para o sequestro e morte do jovem Daniel Queiroz de Oliveira, morador do Costa Azul, está relacionado à rivalidade entre facções da qual ele não participava.

Daniel foi morto após sair para encontro 1 de 4

“A vítima Daniel era ‘alemão’, por residir em local que atua facção criminosa distinta da que existe no local de residência dos mesmos”, diz o Ministério Público na preventiva contra Alan Diego.