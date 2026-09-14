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Espancado até a morte: jovem foi tratado como ‘alemão’ por morar em área de facção rival

Um dos criminosos teve a prisão cumprida

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:00

Inocente foi espancado até a morte em disputa entre facções
Inocente foi espancado até a morte em disputa entre facções Crédito: Reprodução

O que antes era uma hipótese, agora é fato. Um dos motivos para o sequestro e morte do jovem Daniel Queiroz de Oliveira, morador do Costa Azul, está relacionado à rivalidade entre facções da qual ele não participava.

Daniel foi morto após sair para encontro

Daniel foi morto após sair para encontro por Reprodução
Daniel foi morto após sair para encontro por Reprodução
Daniel foi morto após sair para encontro por Reprodução
Daniel foi morto após sair para encontro por Reprodução
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Daniel foi morto após sair para encontro por Reprodução

“A vítima Daniel era ‘alemão’, por residir em local que atua facção criminosa distinta da que existe no local de residência dos mesmos”, diz o Ministério Público na preventiva contra Alan Diego.

Daniel foi morto no Rio Vermelho em abril deste ano.

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