Espancado até a morte: jovem foi tratado como ‘alemão’ por morar em área de facção rival

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Bruno Wendel
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:00
O que antes era uma hipótese, agora é fato. Um dos motivos para o sequestro e morte do jovem Daniel Queiroz de Oliveira, morador do Costa Azul, está relacionado à rivalidade entre facções da qual ele não participava.
Daniel foi morto após sair para encontro
“A vítima Daniel era ‘alemão’, por residir em local que atua facção criminosa distinta da que existe no local de residência dos mesmos”, diz o Ministério Público na preventiva contra Alan Diego.
Daniel foi morto no Rio Vermelho em abril deste ano.