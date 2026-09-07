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'Eu morro aqui dentro': áudio de homem encontrado morto em grota intriga na Bahia

Doricharles Alves do Nascimento teria sido jogado ainda vivo em buraco com mais de 20 metros; principal suspeita é de latrocínio

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:00

Corpo é encontrado em grota de garimpo
Corpo é encontrado em grota de garimpo Crédito: site Augusto Urgente

“Estou todo quebrado. Não consigo subir não, é muito alto. Eu morro aqui dentro.” O pedido desesperado, registrado em um áudio atribuído a Doricharles Alves do Nascimento, revela os momentos de agonia vividos pelo homem antes de ser encontrado morto em uma grota de garimpo na Serra da Carnaíba, na zona rural de Pindobaçu, na Bahia.

Mistério: corpo é encontrado em grota de garimpo

Corpo é encontrado em grota de garimpo por site Augusto Urgente
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Padaria do garimpo na Serra de São Francisco por Divulgação/Uneb
Polícia sobrevoa área de garimpo por Polícia Federal/Divulgação
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Corpo é encontrado em grota de garimpo por site Augusto Urgente

O corpo foi localizado na última terça-feira (01) e retirado por garimpeiros. Segundo moradores, Charles, como era conhecido também a vítima, havia vendido uma chácara por R$ 60 mil e foi a um bar para comemorar o negócio, onde também encontrou amigos. A principal suspeita é de latrocínio.

Ainda conforme populares, ele teria sido atraído até o local e jogado, ainda com vida, em um buraco com mais de 20 metros de profundidade. Antes de desaparecer, teria enviado áudios à namorada, relatando estar apavorado e com muita dor.

A Polícia Civil informou que diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias da morte.

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