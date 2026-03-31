COLUNA BRUNO WENDEL

Ex-PM vai a júri por tentar matar namorada e assassinar outra pessoa

Caso ocorreu em 2017, em Ondina; vítima sobreviveu, mas ficou com sequelas

Bruno Wendel

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:00

Ex-PM vai a júri popular por tentar matar namorada Crédito: Reprodução

No dia 10 de abril, o ex-policial militar Ramon Esteves Baraúna vai a júri popular por tentativa de homicídio contra a namorada, Jéssica Reis Ramos, e pelo assassinato de outro homem, em 2017, em Ondina.

Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento, atirou em Jéssica, que sobreviveu com sequelas, e matou a segunda vítima para simular um tiroteio.

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