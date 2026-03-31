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Ex-PM vai a júri por tentar matar namorada e assassinar outra pessoa

Caso ocorreu em 2017, em Ondina; vítima sobreviveu, mas ficou com sequelas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:00

Ex-PM vai a júri popular por tentar matar namorada
Ex-PM vai a júri popular por tentar matar namorada Crédito: Reprodução

No dia 10 de abril, o ex-policial militar Ramon Esteves Baraúna vai a júri popular por tentativa de homicídio contra a namorada, Jéssica Reis Ramos, e pelo assassinato de outro homem, em 2017, em Ondina.

Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento, atirou em Jéssica, que sobreviveu com sequelas, e matou a segunda vítima para simular um tiroteio.

Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada

Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada por Reprodução
Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada por Reprodução
Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
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No entanto, a perícia comprovou que Jéssica foi baleada pelas costas.

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