COLUNA BRUNO WENDEL

Exames identificam fluidos de outra pessoa no corpo de médico que saiu correndo de motel

Material foi encontrado durante perícia realizada após a morte de Vinícius Ramon Aguilera, em Salvador

Bruno Wendel

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:30

Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro Crédito: Reprodução

Além das seis substâncias identificadas nos exames toxicológicos, os peritos encontraram fluidos corporais de outra pessoa no corpo do médico paulista Vinícius Ramon Aguilera, que há um mais de mês morreu após deixar um motel em Jardim Armação, em Salvador. A informação foi dada por fontes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

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A morte de Vinícius ocorreu no dia 3 de outubro deste ano. O material orgânico integra os exames periciais encaminhados à 9ª Delegacia Territorial (Boca do Rio), responsável pela investigação. A presença dos vestígios, isoladamente, não permite estabelecer qualquer relação com a morte do médico.