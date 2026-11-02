Familiar de tenente-coronel recebeu R$ 41,7 mil de suspeito de chefiar milícia na Bahia

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Bruno Wendel
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:00
Uma pessoa da família do tenente-coronel da Polícia Militar Luiz Augusto Normanha de Carvalho recebeu R$ 41,7 mil de Carlos Erlani Gonçalves Santos, apontado como líder de um grupo armado investigado por atuação no oeste da Bahia. As transferências, realizadas entre 2021 e 2022, foram identificadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) após quebras de sigilo bancário e fiscal autorizadas pela Justiça.
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Os pagamentos levantaram suspeitas sobre a possível utilização de contas de parentes para movimentar recursos relacionados a supostos atos de corrupção atribuídos ao oficial, preso o último dia 7, durante Operação Terra Justa.
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Segundo a denúncia, os repasses ocorreram em diferentes datas, com valores de R$ 1 mil, R$ 2,5 mil, R$ 4 mil e R$ 5 mil, entre outros. Os investigadores também identificaram movimentações financeiras do parente consideradas incompatíveis com os rendimentos declarados à Receita Federal. Entre 2014 e 2024, os créditos registrados em suas contas teriam sido aproximadamente 12 vezes superiores à renda declarada no período.
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O MP-BA ressalta, entretanto, que ainda é necessário esclarecer se a pessoa tinha conhecimento da eventual origem ilícita dos recursos. O recebimento dos valores, isoladamente, não comprova participação em crimes.