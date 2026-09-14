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Filho de ‘Coringa’? Jovem morto pela PM se dizia herdeiro do tráfico

Wilian Reis da Silva, o “CR”, tinha 19 anos e ostentava armas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:30

Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar Crédito: Reprodução

Um dos três homens que ostentavam armas nas redes sociais e foram mortos pela polícia em Muniz Ferreira era apontado como filho do traficante “Coringa” — pelo menos era assim que ele próprio se apresentava. Wilian Reis da Silva, de 19 anos, o “CR”, tinha grande admiração pelo então líder do tráfico, a ponto de se intitular seu herdeiro no crime.

Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar

Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução
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Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução

O jovem morreu em confronto com a Polícia Militar, juntamente com os comparsas, entre eles um rapaz identificado, até o momento, apenas pelo primeiro nome: André.

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
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Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
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Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação

Já Robson da Silva e Souza, o “Coringa”, de 29 anos, morreu em janeiro deste ano após a explosão de uma granada presa ao próprio corpo. O artefato explodiu em um tiroteio com PMs no bairro de Valéria, em Salvador, uma das regiões da capital baiana que, segundo as investigações, estava sob seu domínio.

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