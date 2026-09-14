Filho de ‘Coringa’? Jovem morto pela PM se dizia herdeiro do tráfico

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Bruno Wendel
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:30
Um dos três homens que ostentavam armas nas redes sociais e foram mortos pela polícia em Muniz Ferreira era apontado como filho do traficante “Coringa” — pelo menos era assim que ele próprio se apresentava. Wilian Reis da Silva, de 19 anos, o “CR”, tinha grande admiração pelo então líder do tráfico, a ponto de se intitular seu herdeiro no crime.
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar
O jovem morreu em confronto com a Polícia Militar, juntamente com os comparsas, entre eles um rapaz identificado, até o momento, apenas pelo primeiro nome: André.
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Já Robson da Silva e Souza, o “Coringa”, de 29 anos, morreu em janeiro deste ano após a explosão de uma granada presa ao próprio corpo. O artefato explodiu em um tiroteio com PMs no bairro de Valéria, em Salvador, uma das regiões da capital baiana que, segundo as investigações, estava sob seu domínio.