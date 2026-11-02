Líder de milícia transferiu R$ 119 mil a tenente-coronel da PM em um único dia, aponta MP

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Bruno Wendel
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:00
Preso no último dia 7 sob suspeita de receber R$ 286 mil de uma milícia que atuava no oeste baiano, o tenente-coronel da Polícia Militar Luiz Augusto Normanha de Carvalho teria embolsado R$ 119 mil em um único dia, por meio de transferências realizadas a partir das contas de Carlos Erlani Gonçalves Santos, apontado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como líder da organização criminosa.
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia
A movimentação ocorreu em 11 de dezembro de 2023 e foi identificada pelo MP-BA na Operação Terra Justa. Segundo a denúncia apresentada à Justiça Militar, à qual a Coluna teve acesso com exclusividade, o dinheiro foi repassado em nove transações bancárias: sete de R$ 15 mil e duas de R$ 7 mil.
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda
Para os promotores, a concentração dos pagamentos em uma única data, associada à situação financeira dos investigados, reforça as suspeitas de corrupção envolvendo o oficial.
Sargento da reserva é condenado por liderar milícia privada armada na Bahia