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Milícia, dinheiro e farda: tenente-coronel na mira do Ministério Público

Confira os detalhes na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:00

Preso no último dia 7 sob suspeita de receber R$ 286 mil de uma milícia que atuava no oeste baiano, o tenente-coronel da Polícia Militar Luiz Augusto Normanha de Carvalho teria embolsado R$ 119 mil em um único dia, por meio de transferências realizadas a partir das contas de Carlos Erlani Gonçalves Santos, apontado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como líder da organização criminosa.

A movimentação ocorreu em 11 de dezembro de 2023 e foi identificada pelo MP-BA na Operação Terra Justa. Segundo a denúncia apresentada à Justiça Militar, à qual a Coluna teve acesso com exclusividade, o dinheiro foi repassado em nove transações bancárias: sete de R$ 15 mil e duas de R$ 7 mil.

Para os promotores, a concentração dos pagamentos em uma única data, associada à situação financeira dos investigados, reforça as suspeitas de corrupção envolvendo o oficial.

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda Crédito: SSP e Redes Sociais

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
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Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução

Militar alega combate a incêndios

Serviços de brigadas de incêndio foram a justificativa apresentada pelo tenente-coronel da PM para explicar os R$ 286 mil recebidos de Carlos Erlani. A versão foi apresentada pelo oficial durante depoimento ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Entretanto, os investigadores identificaram uma inconsistência temporal: os repasses ocorreram entre setembro de 2021 e abril de 2025, enquanto as notas fiscais eletrônicas apresentadas para justificar os serviços começaram a ser emitidas apenas em julho de 2025, depois do período investigado.

Segundo a denúncia, os documentos apresentados pela defesa, emitidos em nome de terceiros, abrangeriam, no máximo, serviços referentes ao período de junho a setembro de 2025.

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
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Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais

Familiar de tenente-coronel recebeu R$ 41,7 mil

Uma familiar do tenente-coronel recebeu R$ 41,7 mil de Carlos Erlani. As transferências, realizadas entre 2021 e 2022, foram apontadas pelo MP-BA após quebras de sigilo bancário e fiscal.

Os pagamentos levantaram suspeitas sobre a possível utilização de contas de familiares para movimentar os atos de corrupção atribuídos ao oficial.

Os repasses ocorreram em diferentes datas, com valores de R$ 1 mil, R$ 2,5 mil, R$ 4 mil e R$ 5 mil, entre outros.

Sargento da reserva é condenado por liderar milícia privada armada na Bahia

Saiba quem é o sargento da reserva condenado por liderar milícia privada armada na Bahia por MPBA
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