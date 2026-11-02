COLUNA BRUNO WENDEL

Milícia: tenente-coronel alega combate a incêndios para justificar R$ 286 mil, diz MP

Oficial apresentou notas fiscais emitidas em 2025, mas promotores afirmam que documentos não explicam pagamentos recebidos desde 2021

Bruno Wendel

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 10:30

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda Crédito: SSP e Redes Sociais

Serviços de brigadas de incêndio foram a justificativa apresentada pelo tenente-coronel da Polícia Militar Luiz Augusto Normanha de Carvalho para explicar os R$ 286 mil recebidos de Carlos Erlani Gonçalves Santos, apontado como líder de uma milícia armada no oeste da Bahia. O militar foi preso no último dia 7 e apresentou a versão durante depoimento ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia 1 de 5

Entretanto, os investigadores identificaram uma inconsistência temporal: os repasses ocorreram entre setembro de 2021 e abril de 2025, enquanto as notas fiscais eletrônicas apresentadas para justificar os serviços começaram a ser emitidas apenas em julho de 2025, depois do período investigado.

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda 1 de 5

Segundo a denúncia, os documentos apresentados pela defesa, emitidos em nome de terceiros, abrangeriam, no máximo, serviços referentes ao período de junho a setembro de 2025.