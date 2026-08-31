Mistério na congregação: pastora desaparece e deixa fiéis intrigados em Salvador

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Bruno Wendel
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:30
Um mistério paira sobre o desaparecimento da pastora Ana Caroline Dourado, de 34 anos. Conhecida como Carol, ela comanda o Ministério Profético Libertos Pela Palavra, no Tororó, em Salvador, e deixou de manter contato com os fiéis.
Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados
O caso é apurado na delegacia de Candeias, onde uma denúncia anônima foi registrada em 31 de julho. Segundo uma amiga, Carol teria procurado a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) após sofrer agressões e obtido uma medida protetiva em junho.
Ainda conforme o relato, após sumiço, um homem teria informado que ela deixou a residência e seguido para Brasília. A versão é questionada pelas amigas, que tentam descobrir o paradeiro da pastora.
A Polícia Civil informa que realiza diligências para localizá-la. Informações podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo 181.