COLUNA BRUNO WENDEL

Mistério na congregação: pastora desaparece e deixa fiéis intrigados em Salvador

Ana Caroline Dourado, de 34 anos, está desaparecida desde julho; missionária teria obtido medida protetiva após relatar agressões

Bruno Wendel

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:30

Pastora está desaparecida e fiéis estão preocupados Crédito: Reprodução

Um mistério paira sobre o desaparecimento da pastora Ana Caroline Dourado, de 34 anos. Conhecida como Carol, ela comanda o Ministério Profético Libertos Pela Palavra, no Tororó, em Salvador, e deixou de manter contato com os fiéis.

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O caso é apurado na delegacia de Candeias, onde uma denúncia anônima foi registrada em 31 de julho. Segundo uma amiga, Carol teria procurado a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) após sofrer agressões e obtido uma medida protetiva em junho.

Ainda conforme o relato, após sumiço, um homem teria informado que ela deixou a residência e seguido para Brasília. A versão é questionada pelas amigas, que tentam descobrir o paradeiro da pastora.