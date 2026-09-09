COLUNA BRUNO WENDEL

Mistério: ossada é encontrada em frente a edifício e intriga moradores no Costa Azul

Cena inusitada na Avenida Professor Manoel Ribeiro chamou a atenção de quem passava pelo local

Bruno Wendel

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:50

Ossada é encontrada em frente a edifício no Costa Azul Crédito: Divulgação

Uma cena inusitada causou espanto entre moradores da Avenida Professor Manoel Ribeiro, no Costa Azul, em Salvador. Uma ossada foi encontrada na calçada, em frente a um edifício residencial, na noite desta terça-feira (08), provocando surpresa e uma pergunta entre quem presenciou a situação: de onde vieram aqueles ossos?

“Eu voltava do mercado quando vi. Perguntei ao porteiro e ele disse que não sabia, mas é um descarte irregular. É algo que chama a atenção, ainda mais nos dias de hoje, em que a cidade está violenta”, relatou um morador que registrou a cena em vídeo.

Ossada é encontrada em frente a edifício e intriga moradores no Costa Azul 1 de 13

As imagens mostram ossos espalhados pelo passeio, próximos à lixeira do edifício. O material tem aparência de uma estrutura óssea, mas ainda não há confirmação sobre sua origem ou se os restos são humanos.

A reportagem manteve contato com as polícias Civil e Militar para saber se alguma das corporações foi acionada para atender à ocorrência e se existe registro do caso.