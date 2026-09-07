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Mistérios, violência e medo: mortes sem respostas e trabalhadores na mira de assaltantes

Confira os destaques na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:00

O laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) revelou novos detalhes sobre a morte do vendedor de joias Jailton Nergino de Oliveira, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. Segundo a perícia, ele foi encontrado com uma faixa de tecido envolvendo o pescoço e passando pela boca, formando uma espécie de mordaça.

Também havia amarras nos punhos e na perna direita, indicando que a vítima foi torturada. O exame apontou ainda ferimentos causados por disparos de arma de fogo e por um objeto capaz de causar cortes e lesões por impacto, inclusive na cabeça.

A perícia concluiu que Jailton foi vítima de homicídio, seguido de ocultação de cadáver. Materiais recolhidos próximo à cova ainda serão analisados.

Mistérios, violência e medo: mortes sem respostas e trabalhadores na mira de assaltantes
Mistérios, violência e medo: mortes sem respostas e trabalhadores na mira de assaltantes Crédito: Reprodução

Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga

Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Quem matou vendedor de joias? por Reprodução
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Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução

O crime no garimpo

“Estou todo quebrado. Não consigo subir não, é muito alto. Eu morro aqui dentro.” O pedido desesperado, registrado em um áudio atribuído a Doricharles Alves do Nascimento, revela os momentos de agonia vividos pelo homem antes de ser encontrado morto em uma grota de garimpo na Serra da Carnaíba, na zona rural de Pindobaçu, na Bahia.

O corpo foi localizado na última terça-feira (01) e retirado por garimpeiros. Segundo moradores, Charles, como era conhecido também a vítima, havia vendido uma chácara por R$ 60 mil e foi a um bar para comemorar o negócio, onde também encontrou amigos. A principal suspeita é de latrocínio. Ainda conforme populares, ele teria sido atraído até o local e jogado, ainda com vida, em um buraco com mais de 20 metros de profundidade.

Antes de desaparecer, teria enviado áudios à namorada, relatando estar apavorado e com muita dor. A Polícia Civil informou que diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias da morte.

Mistério: corpo é encontrado em grota de garimpo

Corpo é encontrado em grota de garimpo por site Augusto Urgente
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos por Divulgação/Cippa Lençóis
Padaria do garimpo na Serra de São Francisco por Divulgação/Uneb
Polícia sobrevoa área de garimpo por Polícia Federal/Divulgação
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Corpo é encontrado em grota de garimpo por site Augusto Urgente

Assaltos ao amanhecer

Uma dupla de assaltantes tem agido na Rua Direta do Uruguai, em Salvador, principalmente entre 4h e 5h, há pelo menos uma semana. Os criminosos chegam em uma motocicleta e abordam trabalhadores que circulam pela região.

Os principais alvos são funcionários que chegam para trabalhar em um shopping e em uma empresa de call center.

A ação preocupa quem precisa sair de casa ainda de madrugada para trabalhar.

Assaltos: dupla de motoqueiros barbariza no Uruguai

Rua direta do Uruguai por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Projeto de lei quer estender a mototaxistas a isenção de IPI já concedida a taxistas por (Foto: Banco de imagem)
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Projeto de lei quer estender a mototaxistas a isenção de IPI já concedida a taxistas por (Foto: Banco de imagem)
Ônibus voltam a circular no Uruguai por Arisson Marinho / CORREIO
Ônibus voltam a circular no Uruguai por Arisson Marinho / CORREIO
Ônibus voltam a circular no Uruguai por Arisson Marinho / CORREIO
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Rua direta do Uruguai por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

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