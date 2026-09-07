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Mordaça e pés e mãos amarrados: quem matou o vendedor de joias e por quê?

Laudo revela que Jailton Nergino foi torturado, baleado e sofreu ferimentos antes de ser enterrado em uma cova rasa

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09:00

Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga Crédito: Reprodução

O laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) revelou novos detalhes sobre a morte do vendedor de joias Jailton Nergino de Oliveira, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. Segundo a perícia, ele foi encontrado com uma faixa de tecido envolvendo o pescoço e passando pela boca, formando uma espécie de mordaça.

Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga

Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução
Quem matou vendedor de joias? por Reprodução
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Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga por Reprodução

Também havia amarras nos punhos e na perna direita, indicando que a vítima foi torturada. O exame apontou ainda ferimentos causados por disparos de arma de fogo e por um objeto capaz de causar cortes e lesões por impacto, inclusive na cabeça.

A perícia concluiu que Jailton foi vítima de homicídio, seguido de ocultação de cadáver. Materiais recolhidos próximo à cova ainda serão analisados.

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