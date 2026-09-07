Mordaça e pés e mãos amarrados: quem matou o vendedor de joias e por quê?

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Bruno Wendel
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09:00
O laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) revelou novos detalhes sobre a morte do vendedor de joias Jailton Nergino de Oliveira, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. Segundo a perícia, ele foi encontrado com uma faixa de tecido envolvendo o pescoço e passando pela boca, formando uma espécie de mordaça.
Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga
Também havia amarras nos punhos e na perna direita, indicando que a vítima foi torturada. O exame apontou ainda ferimentos causados por disparos de arma de fogo e por um objeto capaz de causar cortes e lesões por impacto, inclusive na cabeça.
A perícia concluiu que Jailton foi vítima de homicídio, seguido de ocultação de cadáver. Materiais recolhidos próximo à cova ainda serão analisados.