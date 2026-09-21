COLUNA BRUNO WENDEL

Mutilação por ‘Tudo 3’: acusado de mandar mutilar estudante já teve PM como comparsa

Juntos já fizeram mais de 40 vítimas

Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:00

"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia Crédito: Reprodução

Antes de se tornar um dos nomes mais temidos do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, que recentemente ordenou a mutilação de um adolescente de 17 anos, teria começado a trajetória no crime como assaltante de ônibus.

Em 1º de fevereiro de 2010, ele teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal, juntamente com o soldado da Polícia Militar e outros dois comparsas.