Mutilação por ‘Tudo 3’: acusado de mandar mutilar estudante já teve PM como comparsa

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Bruno Wendel
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:00
Antes de se tornar um dos nomes mais temidos do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, que recentemente ordenou a mutilação de um adolescente de 17 anos, teria começado a trajetória no crime como assaltante de ônibus.
Em 1º de fevereiro de 2010, ele teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal, juntamente com o soldado da Polícia Militar e outros dois comparsas.
À época, Chico tinha 19 anos. O grupo assaltou um ônibus e saqueou os 46 passageiros.