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Bruno Wendel
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:00
O inquérito sobre a morte do médico paulista Vinícius Ramon Aguilera, que passou mal após sair correndo de um motel e pedir socorro em Jardim Armação, em Salvador, ainda não foi concluído. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do caso. Pelo menos seis substâncias foram encontradas no corpo dele, entre elas cocaína.
Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro
No laudo consta ainda que no corpo de Vinícius havia fluidos corporais de uma outra pessoa. O médico morreu após deixar o estabelecimento e buscar ajuda na rua. Exames realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) identificaram diferentes substâncias em amostras coletadas do corpo do médico, mas os resultados, por si só, não esclarecem as circunstâncias da morte.
Procurada, a Polícia Civil afirmou: “O inquérito ainda não foi finalizado e as investigações ainda estão em andamento para elucidação total dos fatos”.