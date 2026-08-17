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Os mortos de Plataforma, o chefão 'Xande' e os assaltos da 'Tropa do Anjo'

Confira na íntegra os destaques

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 05:00

Os três homens e uma mulher mortos pela Polícia Militar em Plataforma, fariam parte da 'Tropa do Anjo', grupo ligado ao Comando Vermelho (CV). Segundo a PM, houve perseguição e troca de tiros antes de os quatro serem baleados. A Tropa do Anjo é associada a Xande, uma das lideranças do CV no Nordeste e atua no Subúrbio de Salvador como um "tentáculo" da facção carioca.

As informações sobre a atuação do grupo são baseadas em investigações policiais. Entre os mortos está Luan Gomes Costa, de 30 anos, que também teria envolvimento na execução do comerciante Marcelo Santos da Anunciação, baleado dentro de um carro na Boa Vista do Lobato.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Luan momentos antes do ataque, ocorrido na terça-feira (11).

Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma Crédito: Reprodução

Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador

Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
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Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução

Quem é Xande, líder da Tropa do Anjo ?

Fábio de Sousa Costa, o Xande, Anjo ou Binho, é apontado como líder da Tropa do Anjo, grupo ligado ao Comando Vermelho (CV). Preso em abril, após ser localizado ferido em um hospital de Salvador com documento falso, ele é investigado por homicídios e ataques contra policiais. Entre os crimes está a morte do cabo Glauber Rosa dos Santos, baleado na cabeça em fevereiro, no Vale das Pedrinhas.

A Tropa do Anjo voltou ao radar nesta sexta-feira (14), após quatro pessoas serem mortas pela PM em Plataforma, no Subúrbio de Salvador. Segundo informações policiais, os quatro fariam parte do grupo.

Entre eles estaria Luan Gomes Costa, de 30 anos, que também teria envolvimento na execução do comerciante Marcelo Santos da Anunciação, baleado na Boa Vista do Lobato em 11 de agosto. Um vídeo mostra Luan momentos antes do ataque.

Rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste

‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
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Ednaldo Pereira Souza, o Dada, escapou por Reprodução
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Ednaldo Pereira Souza, o Dada, escapou de cerco por Divulgação e Reprodução
Mansão alugada por Dada por Reprodução/TV Globo
Mansão alugada por Dada por Reprodução/TV Globo
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
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Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
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Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
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Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
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Rua do Nordeste de Amaralina leva nome da santa por Paula Fróes
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Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
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Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
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João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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Assaltos violentos

Rafaela Santos da Silva Barros, uma das quatro pessoas mortas pela Polícia Militar em Plataforma, no Subúrbio de Salvador, na sexta-feira (14), teve a imagem associada a episódios de assalto com emprego de violência.

O caso mais recente teria ocorrido em um estabelecimento de bronzeamento artificial.

Segundo fotos compartilhas nas redes sociais, a jovem teria sido identificada em imagens relacionadas ao crime. Uma nota foi solicita à Polícia Civil.

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