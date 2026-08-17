COLUNA BRUNO WENDEL

Os quatro mortos pela PM no Lobato fariam parte da 'Tropa do Anjo', um 'braço' do CV

Um deles teria participado da execução de comerciante

Bruno Wendel

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:00

Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma Crédito: Reprodução

Os três homens e uma mulher mortos pela Polícia Militar em Plataforma, fariam parte da 'Tropa do Anjo', grupo ligado ao Comando Vermelho (CV). Segundo a PM, houve perseguição e troca de tiros antes de os quatro serem baleados.

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A Tropa do Anjo é associada a Xande, uma das lideranças do CV no Nordeste e atua no Subúrbio de Salvador como um "tentáculo" da facção carioca. As informações sobre a atuação do grupo são baseadas em investigações policiais.

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Entre os mortos está Luan Gomes Costa, de 30 anos, que também teria envolvimento na execução do comerciante Marcelo Santos da Anunciação, baleado dentro de um carro na Boa Vista do Lobato.

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