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Os quatro mortos pela PM no Lobato fariam parte da 'Tropa do Anjo', um 'braço' do CV

Um deles teria participado da execução de comerciante

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:00

Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma Crédito: Reprodução

Os três homens e uma mulher mortos pela Polícia Militar em Plataforma, fariam parte da 'Tropa do Anjo', grupo ligado ao Comando Vermelho (CV). Segundo a PM, houve perseguição e troca de tiros antes de os quatro serem baleados.

Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador

Morto pela PM no Lobato aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
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Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
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Morto pela PM no Lobato aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante por Reprodução

A Tropa do Anjo é associada a Xande, uma das lideranças do CV no Nordeste e atua no Subúrbio de Salvador como um "tentáculo" da facção carioca. As informações sobre a atuação do grupo são baseadas em investigações policiais.

Rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste

‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
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Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
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Ednaldo Pereira Souza, o Dada, escapou de cerco por Divulgação e Reprodução
Mansão alugada por Dada por Reprodução/TV Globo
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
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Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
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Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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Buel estaria na Rocinha é é procurado por tráfico e associação para o tráfico por Reprodução
Marca do CV no Vale das Pedrinhas por Marina Silva
Tiroteio assustou moradores do Vale das Pedrinhas por Reprodução
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
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‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução

Entre os mortos está Luan Gomes Costa, de 30 anos, que também teria envolvimento na execução do comerciante Marcelo Santos da Anunciação, baleado dentro de um carro na Boa Vista do Lobato.

Chefes que sustentam o avanço do CV na Bahia

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CLideranças por Reprodução
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'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
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"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
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‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
'MT' 'braço direito' de 'Juba', líder da 'Tropa da Juba' por Redes sociais
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV por Redes sociais
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
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CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
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Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
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comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
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Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
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Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador por Marina Silva

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Luan momentos antes do ataque, ocorrido na terça-feira (11).

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