COLUNA BRUNO WENDEL

Ponto cego: motorista de betoneira que atropelou e matou menino diz que não viu a criança

Condutor se apresentou à polícia e afirmou que Bernardo estava de bicicleta em uma área que não conseguia visualizar durante a conversão

Bruno Wendel

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:00

Bernardo Almeida de Melo Crédito: Reprodução

O motorista de um caminhão-betoneira que atropelou e matou um menino de sete anos, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, se apresentou à polícia. Em depoimento, ele disse que não conseguiu visualizar Bernardo de Almeida Melo, que estava de bicicleta no momento do acidente.

Segundo ele, a criança estaria em um dos pontos cegos — área ao redor do veículo que o motorista não consegue enxergar pelos retrovisores — da betoneira durante a conversão.

O motorista foi ouvido e responde pela morte de Bernardo em liberdade. O caso é apurado pela Polícia Civil local como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A tragédia aconteceu no último domingo (6), no cruzamento da Rua Oitizeiro com a Avenida ACM, no bairro Jardim Acácias. De bicicleta, Bernardo seguia ao lado do caminhão.