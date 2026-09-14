COLUNA BRUNO WENDEL

Quando o crime dá as cartas: extorsão, facções e mortes em Salvador

Confira os destaques na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:00

Pelo menos sete ruas do Lobato estão há mais de 15 dias sem internet — e não é por falta de cobertura. Segundo moradores, o problema começou depois que os donos de duas empresas que atuavam na região se recusaram a pagar até R$ 3 mil de extorsão ao Comando Vermelho (CV).

Um dos proprietários precisou deixar a casa onde morava com a família e onde também funcionava o escritório da empresa. Saiu apenas com a roupa do corpo. As áreas afetadas são as ruas General Coelho, Rodovia Sambra, 25 de Março, 4 de Julho, Antônio Bonfim e Senhor do Bonfim do Lobato, além da Avenida Pontilhão.

Antes, o serviço também era oferecido por uma grande operadora de telefonia. Com a chegada do CV, porém, funcionários foram ameaçados e não retornaram mais. A coluna aguarda um posicionamento da Polícia Civil.

Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

CV ataca Lobato e mata dois do BDM 1 de 100

Jovem morto pela PM se dizia herdeiro do tráfico

Um dos três homens que ostentavam armas nas redes sociais e foram mortos pela polícia em Muniz Ferreira era apontado como filho do traficante “Coringa” — pelo menos era assim que ele próprio se apresentava.

Wilian Reis da Silva, de 19 anos, o “CR”, tinha grande admiração pelo então líder do tráfico, a ponto de se intitular seu herdeiro no crime. O jovem morreu em confronto com a Polícia Militar, juntamente com os comparsas, entre eles um rapaz identificado, até o momento, apenas pelo primeiro nome: André.

Já Robson da Silva e Souza, o “Coringa”, de 29 anos, morreu em janeiro deste ano após a explosão de uma granada presa ao próprio corpo. O artefato explodiu em um tiroteio com PMs no bairro de Valéria, em Salvador, uma das regiões da capital baiana que, segundo as investigações, estava sob seu domínio.

Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar 1 de 4

'Alemão' ?

O que antes era uma hipótese, agora é fato. Um dos motivos para o sequestro e morte do jovem Daniel Queiroz de Oliveira, morador do Costa Azul, está relacionado à rivalidade entre facções da qual ele não participava.

“A vítima Daniel era ‘alemão’, por residir em local que atua facção criminosa distinta da que existe no local de residência dos mesmos”, diz o Ministério Público na preventiva contra Alan Diego.

Daniel foi morto no Rio Vermelho em abril deste ano.