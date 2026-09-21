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Quando o crime decreta a sentença: 'X-9', mutilação e poder

Confira os destaques na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:00

Além de pastor evangélico, Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, trabalhava como vigilante e fazia manifestações “por mais segurança”. Morto em dezembro do ano passado, em Feira de Santana, o religioso pode ter sido executado justamente por essa atuação. Segundo fontes policiais da região, os criminosos acreditavam que Wesley “estava entregando os traficantes da área”.

No último dia 16, um homem foi preso, tornando-se o segundo acusado de envolvimento no crime. O primeiro havia sido localizado dias após a execução.

Wesley foi morto a tiros por uma dupla de encapuzados após parar a moto em frente à casa de um parente, no bairro Novo Horizonte. À época, tinha 45 mil seguidores em uma rede social.

Pastor Wesley Bacelar
Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

Pastor Wesley Bacelar

Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
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Pastor Wesley Bacelar por Reprodução

Quem mandou cortar os seis dedos de estudante?

Por meio de uma chamada de vídeo, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, teria determinado a mutilação de um estudante de 17 anos depois que comparsas encontraram fotos da vítima fazendo o gesto “Tudo 3”, em alusão ao Bonde do Maluco (BDM).

O rapaz teve os três dedos de cada mão decepados a golpes de facão. Com dois processos na Bahia — um já em fase de condenação e outro com mandado de prisão —, Chico não teria simplesmente decidido poupar o jovem.

Segundo a apuração policial local, a ordem foi para que ele sobrevivesse à violência, mas carregasse as marcas da punição. A mutilação, além de deixar sequelas físicas, seria uma forma de intimidar desafetos e reforçar o poder da liderança na região.

"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia

"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
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"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução

Do assalto a ônibus à liderança do CV

Antes de se tornar um dos nomes mais temidos do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, teria começado a trajetória no crime como assaltante de ônibus.

Em 1º de fevereiro de 2010, ele teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal, juntamente com um soldado da Polícia Militar e outros dois comparsas. À época, Chico tinha 19 anos.

O grupo assaltou um ônibus e saqueou os 46 passageiros.

Chefes que sustentam o avanço do CV na Bahia

Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador por Marina Silva
CLideranças por Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
'Falcão' é apontado como responsável pela morte de PM por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Chokito hoje e na época do crime por Reprodução e Divulgação
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
MT é o segundo nome da hierarquia da Tropa da Juba' por Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
'MT' 'braço direito' de 'Juba', líder da 'Tropa da Juba' por Redes sociais
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV por Redes sociais
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
'Juba' ao lado de 'Mil Grau', líder do CV em Feira de Santana, no aniversário dela por Reprodução
Josevaldo Bandeira, é conhecido como Val Bandeira por Divulgação
Jonas foi executado após confrontos entre CV e BDM por Reprodução
Lojas fechadas: CV queria R$ 400 por semana por Arisson Marinho/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador por Marina Silva

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