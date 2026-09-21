COLUNA BRUNO WENDEL

Quando o crime decreta a sentença: 'X-9', mutilação e poder

Confira os destaques na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:00

Além de pastor evangélico, Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, trabalhava como vigilante e fazia manifestações “por mais segurança”. Morto em dezembro do ano passado, em Feira de Santana, o religioso pode ter sido executado justamente por essa atuação. Segundo fontes policiais da região, os criminosos acreditavam que Wesley “estava entregando os traficantes da área”.

No último dia 16, um homem foi preso, tornando-se o segundo acusado de envolvimento no crime. O primeiro havia sido localizado dias após a execução.

Wesley foi morto a tiros por uma dupla de encapuzados após parar a moto em frente à casa de um parente, no bairro Novo Horizonte. À época, tinha 45 mil seguidores em uma rede social.

Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

Pastor Wesley Bacelar 1 de 8

Quem mandou cortar os seis dedos de estudante?

Por meio de uma chamada de vídeo, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, teria determinado a mutilação de um estudante de 17 anos depois que comparsas encontraram fotos da vítima fazendo o gesto “Tudo 3”, em alusão ao Bonde do Maluco (BDM).

O rapaz teve os três dedos de cada mão decepados a golpes de facão. Com dois processos na Bahia — um já em fase de condenação e outro com mandado de prisão —, Chico não teria simplesmente decidido poupar o jovem.

Segundo a apuração policial local, a ordem foi para que ele sobrevivesse à violência, mas carregasse as marcas da punição. A mutilação, além de deixar sequelas físicas, seria uma forma de intimidar desafetos e reforçar o poder da liderança na região.

"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia 1 de 6

Do assalto a ônibus à liderança do CV

Antes de se tornar um dos nomes mais temidos do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, teria começado a trajetória no crime como assaltante de ônibus.

Em 1º de fevereiro de 2010, ele teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal, juntamente com um soldado da Polícia Militar e outros dois comparsas. À época, Chico tinha 19 anos.

O grupo assaltou um ônibus e saqueou os 46 passageiros.