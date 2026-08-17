Quem é 'Xande', líder da 'Tropa do Anjo' ligada aos quatro mortos em Plataforma?

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Bruno Wendel
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:30
Fábio de Sousa Costa, o Xande, Anjo ou Binho, é apontado como líder da Tropa do Anjo, grupo ligado ao Comando Vermelho (CV). Preso em abril, após ser localizado ferido em um hospital de Salvador com documento falso, ele é investigado por homicídios e ataques contra policiais. Entre os crimes está a morte do cabo Glauber Rosa dos Santos, baleado na cabeça em fevereiro, no Vale das Pedrinhas.
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador
A Tropa do Anjo voltou ao radar nesta sexta-feira (14), após quatro pessoas serem mortas pela PM em Plataforma, no Subúrbio de Salvador. Segundo informações policiais, os quatro fariam parte do grupo.
Rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste
Entre eles estaria Luan Gomes Costa, de 30 anos, que também teria envolvimento na execução do comerciante Marcelo Santos da Anunciação, baleado na Boa Vista do Lobato em 11 de agosto. Um vídeo mostra Luan momentos antes do ataque.