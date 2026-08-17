COLUNA BRUNO WENDEL

Quem é 'Xande', líder da 'Tropa do Anjo' ligada aos quatro mortos em Plataforma?

Preso em abril, traficante é relacionado à morte de PM em fevereiro e comandaria grupo ligado ao Comando Vermelho

Bruno Wendel

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:30

Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador Crédito: Marina Silva

Fábio de Sousa Costa, o Xande, Anjo ou Binho, é apontado como líder da Tropa do Anjo, grupo ligado ao Comando Vermelho (CV). Preso em abril, após ser localizado ferido em um hospital de Salvador com documento falso, ele é investigado por homicídios e ataques contra policiais. Entre os crimes está a morte do cabo Glauber Rosa dos Santos, baleado na cabeça em fevereiro, no Vale das Pedrinhas.

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A Tropa do Anjo voltou ao radar nesta sexta-feira (14), após quatro pessoas serem mortas pela PM em Plataforma, no Subúrbio de Salvador. Segundo informações policiais, os quatro fariam parte do grupo.

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