COLUNA BRUNO WENDEL

Quem matou o guarda florestal encontrado em cova rasa no extremo sul da Bahia?

Daniel Silva Câmera, de 23 anos, desapareceu no dia 6; família recebeu mensagens com a localização do corpo e relatos de tortura

Bruno Wendel

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:00

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Quem está por trás da morte brutal do guarda florestal Daniel Silva Câmera, de 23 anos, em Belmonte, no extremo sul da Bahia? Considerado por muitos uma pessoa pacata, o jovem foi encontrado em avançado estado de decomposição, dentro de uma cova rasa e parcialmente coberto por terra.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O corpo estava em uma plantação de eucaliptos, nos fundos de um estabelecimento comercial, no distrito de Barrolândia. Daniel saiu de casa no último dia 6 e não voltou a dar notícias.