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Bruno Wendel
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:00
Quem está por trás da morte brutal do guarda florestal Daniel Silva Câmera, de 23 anos, em Belmonte, no extremo sul da Bahia? Considerado por muitos uma pessoa pacata, o jovem foi encontrado em avançado estado de decomposição, dentro de uma cova rasa e parcialmente coberto por terra.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O corpo estava em uma plantação de eucaliptos, nos fundos de um estabelecimento comercial, no distrito de Barrolândia. Daniel saiu de casa no último dia 6 e não voltou a dar notícias.
Após dias de procura, a família recebeu mensagens que indicavam a localização do cadáver e traziam relatos de episódios de tortura. O caso é investigado pela Polícia Civil local.