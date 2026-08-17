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Rafaela, morta pela PM em Plataforma, teve imagem associada a assaltos violentos

Caso mais recente teria ocorrido em um estabelecimento de bronzeamento artificial

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:30

Rafaela teve imagem associada a assaltos violentos
Rafaela teve imagem associada a assaltos violentos Crédito: Repridução

Rafaela Santos da Silva Barros, uma das quatro pessoas mortas pela Polícia Militar em Plataforma, no Subúrbio de Salvador, na sexta-feira (14), teve a imagem associada a episódios de assalto com emprego de violência.

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Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
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O caso mais recente teria ocorrido em um estabelecimento de bronzeamento artificial.

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Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
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Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
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Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador por Marina Silva

Segundo fotos compartilhas nas redes sociais, a jovem teria sido identificada em imagens relacionadas ao crime. Uma nota foi solicita à Polícia Civil.

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