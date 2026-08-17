COLUNA BRUNO WENDEL

Rafaela, morta pela PM em Plataforma, teve imagem associada a assaltos violentos

Caso mais recente teria ocorrido em um estabelecimento de bronzeamento artificial

Bruno Wendel

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:30

Rafaela teve imagem associada a assaltos violentos Crédito: Repridução

Rafaela Santos da Silva Barros, uma das quatro pessoas mortas pela Polícia Militar em Plataforma, no Subúrbio de Salvador, na sexta-feira (14), teve a imagem associada a episódios de assalto com emprego de violência.

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O caso mais recente teria ocorrido em um estabelecimento de bronzeamento artificial.

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