Rafaela, morta pela PM em Plataforma, teve imagem associada a assaltos violentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:30
Rafaela Santos da Silva Barros, uma das quatro pessoas mortas pela Polícia Militar em Plataforma, no Subúrbio de Salvador, na sexta-feira (14), teve a imagem associada a episódios de assalto com emprego de violência.
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador
O caso mais recente teria ocorrido em um estabelecimento de bronzeamento artificial.
Chefes que sustentam o avanço do CV na Bahia
Segundo fotos compartilhas nas redes sociais, a jovem teria sido identificada em imagens relacionadas ao crime. Uma nota foi solicita à Polícia Civil.