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Roubos em série: dupla de moto aterroriza trabalhadores antes do amanhecer no Uruguai

Criminosos abordam funcionários entre 4h e 5h, quando chegam para trabalhar em um shopping e em uma empresa de call center

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 15:00

Projeto de lei quer estender a mototaxistas a isenção de IPI já concedida a taxistas
Projeto de lei quer estender a mototaxistas a isenção de IPI já concedida a taxistas Crédito: (Foto: Banco de imagem)

Uma dupla de assaltantes tem agido na Rua Direta do Uruguai, em Salvador, principalmente entre 4h e 5h, há pelo menos uma semana. Os criminosos chegam em uma motocicleta e abordam trabalhadores que circulam pela região.

Assaltos: dupla de motoqueiros barbariza no Uruguai

Rua direta do Uruguai por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Projeto de lei quer estender a mototaxistas a isenção de IPI já concedida a taxistas por (Foto: Banco de imagem)
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Multiverso das motos por Arisson Marinho
Projeto de lei quer estender a mototaxistas a isenção de IPI já concedida a taxistas por (Foto: Banco de imagem)
Ônibus voltam a circular no Uruguai por Arisson Marinho / CORREIO
Ônibus voltam a circular no Uruguai por Arisson Marinho / CORREIO
Ônibus voltam a circular no Uruguai por Arisson Marinho / CORREIO
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Rua direta do Uruguai por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Os principais alvos são funcionários que chegam para trabalhar em um shopping e em uma empresa de call center.

A ação preocupa quem precisa sair de casa ainda de madrugada para trabalhar.

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