Roubos em série: dupla de moto aterroriza trabalhadores antes do amanhecer no Uruguai

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Bruno Wendel
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 15:00
Uma dupla de assaltantes tem agido na Rua Direta do Uruguai, em Salvador, principalmente entre 4h e 5h, há pelo menos uma semana. Os criminosos chegam em uma motocicleta e abordam trabalhadores que circulam pela região.
Assaltos: dupla de motoqueiros barbariza no Uruguai
Os principais alvos são funcionários que chegam para trabalhar em um shopping e em uma empresa de call center.
A ação preocupa quem precisa sair de casa ainda de madrugada para trabalhar.