COLUNISTA BRUNO WENDEL

Roubos em série: dupla de moto aterroriza trabalhadores antes do amanhecer no Uruguai

Criminosos abordam funcionários entre 4h e 5h, quando chegam para trabalhar em um shopping e em uma empresa de call center

Bruno Wendel

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 15:00

Projeto de lei quer estender a mototaxistas a isenção de IPI já concedida a taxistas Crédito: (Foto: Banco de imagem)

Uma dupla de assaltantes tem agido na Rua Direta do Uruguai, em Salvador, principalmente entre 4h e 5h, há pelo menos uma semana. Os criminosos chegam em uma motocicleta e abordam trabalhadores que circulam pela região.

Assaltos: dupla de motoqueiros barbariza no Uruguai 1 de 12

Os principais alvos são funcionários que chegam para trabalhar em um shopping e em uma empresa de call center.