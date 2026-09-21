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Saiba quem mandou cortar os seis dedos de estudante flagrado fazendo ‘Tudo 3’

Liderança do CV em Feira de Santana teria acompanhado por videochamada a mutilação do adolescente de 17 anos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:00

"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia Crédito: Reprodução

Por meio de uma chamada de vídeo, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, teria determinado a mutilação de um estudante de 17 anos depois que comparsas encontraram fotos da vítima fazendo o gesto “Tudo 3”, em alusão ao Bonde do Maluco (BDM).

"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia

"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução
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"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia por Reprodução

O rapaz teve os três dedos de cada mão decepados a golpes de facão. Com dois processos na Bahia — um já em fase de condenação e outro com mandado de prisão —, Chico não teria simplesmente decidido poupar o jovem.

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Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador por Marina Silva

Segundo a apuração policial local, a ordem foi para que ele sobrevivesse à violência, mas carregasse as marcas da punição.

Tropa da Juba aterroriza Feira de Santana

Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
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Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução

A mutilação, além de deixar sequelas físicas, seria uma forma de intimidar desafetos e reforçar o poder da liderança na região.

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