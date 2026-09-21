COLUNA BRUNO WENDEL

Saiba quem mandou cortar os seis dedos de estudante flagrado fazendo ‘Tudo 3’

Liderança do CV em Feira de Santana teria acompanhado por videochamada a mutilação do adolescente de 17 anos

Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:00

"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia Crédito: Reprodução

Por meio de uma chamada de vídeo, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, teria determinado a mutilação de um estudante de 17 anos depois que comparsas encontraram fotos da vítima fazendo o gesto “Tudo 3”, em alusão ao Bonde do Maluco (BDM).

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O rapaz teve os três dedos de cada mão decepados a golpes de facão. Com dois processos na Bahia — um já em fase de condenação e outro com mandado de prisão —, Chico não teria simplesmente decidido poupar o jovem.

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Segundo a apuração policial local, a ordem foi para que ele sobrevivesse à violência, mas carregasse as marcas da punição.

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