Saiba quem mandou cortar os seis dedos de estudante flagrado fazendo ‘Tudo 3’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:00
Por meio de uma chamada de vídeo, Claudiron Bonfim Ribeiro, o “Chico”, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana, teria determinado a mutilação de um estudante de 17 anos depois que comparsas encontraram fotos da vítima fazendo o gesto “Tudo 3”, em alusão ao Bonde do Maluco (BDM).
"Chico" do CV ordenou mutilação de dedos de jovem do BDM, segundo a polícia
O rapaz teve os três dedos de cada mão decepados a golpes de facão. Com dois processos na Bahia — um já em fase de condenação e outro com mandado de prisão —, Chico não teria simplesmente decidido poupar o jovem.
Chefes que sustentam o avanço do CV na Bahia
Segundo a apuração policial local, a ordem foi para que ele sobrevivesse à violência, mas carregasse as marcas da punição.
Tropa da Juba aterroriza Feira de Santana
A mutilação, além de deixar sequelas físicas, seria uma forma de intimidar desafetos e reforçar o poder da liderança na região.