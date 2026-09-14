COLUNA BRUNO WENDEL

Sem internet: Lobato está há mais de 15 dias desconectado após recusa à extorsão do CV

Moradores dizem que donos de empresas se recusaram a pagar até R$ 3 mil e que funcionários passaram a ser ameaçados

Bruno Wendel

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:00

Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

Pelo menos sete ruas do Lobato estão há mais de 15 dias sem internet — e não é por falta de cobertura. Segundo moradores, o problema começou depois que os donos de duas empresas que atuavam na região se recusaram a pagar até R$ 3 mil de extorsão ao Comando Vermelho (CV).

CV ataca Lobato e mata dois do BDM 1 de 100

Um dos proprietários precisou deixar a casa onde morava com a família e onde também funcionava o escritório da empresa. Saiu apenas com a roupa do corpo. As áreas afetadas são as ruas General Coelho, Rodovia Sambra, 25 de Março, 4 de Julho, Antônio Bonfim e Senhor do Bonfim do Lobato, além da Avenida Pontilhão.