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Shopee é condenada a pagar R$ 30 mil por manter nome antigo de mulher trans

Justiça da Bahia entendeu que a plataforma violou os direitos da consumidora ao não alterar o nome de usuário, mesmo após a retificação do registro civil

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:00

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Shopee terá que indenizar mulher trans  Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) condenou a Shopee, plataforma de comércio eletrônico, a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais a uma mulher trans. A empresa não realizou a alteração do nome de usuário da consumidora na plataforma, apesar das solicitações. A sentença foi proferida no último dia 12 pela juíza Maria Angélica Alves Matos, da 18ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor de Salvador.

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De acordo com a sentença, a autora, uma mulher transexual, já havia realizado a retificação do registro civil, alterando oficialmente seu prenome e gênero. Apesar disso, a Shopee continuou mantendo em seu cadastro o nome de usuário antigo, que fazia referência direta ao nome civil anterior da consumidora.

"A sentença é especialmente importante porque enfrenta uma prática frequentemente naturalizada pelas empresas: a resistência em atualizar integralmente os cadastros de pessoas trans, obrigando-as a conviver com referências à sua identidade anterior, expondo-as a constrangimentos e violações de sua privacidade. O nome não é um simples dado cadastral. É um direito da personalidade, expressão da dignidade humana e elemento fundamental da identidade de cada indivíduo", declara o advogado da vítima, Ives Bittencourt, diretor-geral  de Políticas da Diversidade da Prefeitura de Salvador.

Ives Bittencourt Menezes
Ives Bittencourt Menezes Crédito: Divulgação

Segundo o entendimento da magistrada, o problema não se limitava a uma divergência cadastral, mas representava uma violação aos direitos da personalidade e à dignidade da autora.

Em sua defesa, a Shopee alegou que não houve irregularidade e que a alteração solicitada já havia sido realizada. A juíza, porém, rejeitou o argumento. Para ela, os documentos apresentados no processo demonstraram que o nome anterior continuou vinculado à conta, mesmo após diversas solicitações de mudança. A decisão ainda cabe recurso. 

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