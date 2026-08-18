COLUNA BRUNO WENDEL

'Tropa do Anjo': Rafaela acumulou assaltos violentos antes de morrer em ação da PM

Jovem morta no Subúrbio teria participado de 'arrastões' e repetido o mesmo modo de operação em roubos a estabelecimentos comerciais

Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:26

Rafaela teve imagem associada a assaltos violentos Crédito: Repridução

Antes de ser associada ao assalto de uma loja de bronzeamento, em Salvador, Rafaela Santos da Silva Barros, uma das quatro pessoas mortas após uma perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar no Subúrbio, já teria um histórico de roubos violentos. Antes do crime mais recente, ela teria assaltado uma loja de celulares no Lobato, bairro onde morava, também com emprego de violência. A jovem ainda teve a imagem associada a arrastões praticados em Salvador. Rafaela faria parte da chamada 'Tropa do Anjo', grupo apontado como ligado ao Comando Vermelho (CV).

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O ataque à loja de celulares teria ocorrido antes do roubo ao estabelecimento de bronzeamento artificial. Nos dois casos, o modo de operação atribuído a Rafaela teria sido semelhante: abordagem acompanhada de violência para intimidar as vítimas e garantir a execução do roubo. A associação da jovem a arrastões amplia o histórico de crimes violentos atribuído a ela e indica uma atuação que não estaria restrita a um único tipo de alvo.

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