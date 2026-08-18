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'Tropa do Anjo': Rafaela acumulou assaltos violentos antes de morrer em ação da PM

Jovem morta no Subúrbio teria participado de 'arrastões' e repetido o mesmo modo de operação em roubos a estabelecimentos comerciais

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:26

Rafaela teve imagem associada a assaltos violentos
Rafaela teve imagem associada a assaltos violentos Crédito: Repridução

Antes de ser associada ao assalto de uma loja de bronzeamento, em Salvador, Rafaela Santos da Silva Barros, uma das quatro pessoas mortas após uma perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar no Subúrbio, já teria um histórico de roubos violentos. Antes do crime mais recente, ela teria assaltado uma loja de celulares no Lobato, bairro onde morava, também com emprego de violência. A jovem ainda teve a imagem associada a arrastões praticados em Salvador. Rafaela faria parte da chamada 'Tropa do Anjo', grupo apontado como ligado ao Comando Vermelho (CV).

Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador

Morto pela PM no Lobato aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
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Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma por Reprodução
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Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador por Reprodução
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Morto pela PM no Lobato aparece em vídeo antes de ataque que matou comerciante por Reprodução

O ataque à loja de celulares teria ocorrido antes do roubo ao estabelecimento de bronzeamento artificial. Nos dois casos, o modo de operação atribuído a Rafaela teria sido semelhante: abordagem acompanhada de violência para intimidar as vítimas e garantir a execução do roubo. A associação da jovem a arrastões amplia o histórico de crimes violentos atribuído a ela e indica uma atuação que não estaria restrita a um único tipo de alvo.

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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação

Rafaela morreu ao lado de Luan Gomes Costa, 30 anos; Cauã Dias Damasceno, 18; e Adriano Nascimento dos Santos Valente, após uma perseguição que terminou em confronto com policiais militares no Subúrbio de Salvador. Segundo a versão apresentada pela PM, houve troca de tiros durante a ocorrência. As circunstâncias das mortes e a participação dos quatro em crimes são alvo de apuração.

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