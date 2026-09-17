COLUNA BRUNO WENDEL

‘Tudo 3’ custou caro: estudante tem seis dedos decepados por ordem de chefe do CV na Bahia

Adolescente de 17 anos foi sequestrado após sair da escola e teve as mãos mutiladas depois que criminosos encontraram fotos dele fazendo gesto associado ao BDM

Bruno Wendel

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:55

Marca do CV no Vale das Pedrinhas Crédito: Marina Silva

O gesto com os três dedos levantados em fotos nas redes sociais teria custado caro a um estudante de 17 anos em Feira de Santana. Apontado como uma alusão ao Bonde do Maluco (BDM), facção rival do Comando Vermelho (CV), o sinal motivou uma sessão de tortura que terminou com seis dedos do adolescente decepados a golpes de facão, nesta quinta-feira (16).

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Segundo a polícia, o crime aconteceu logo após o jovem deixar a escola, no bairro Campo Limpo, área de atuação do CV. Ele foi sequestrado por dois homens e levado para uma região de mata. No local, os criminosos obrigaram a vítima a desbloquear o celular e encontraram fotos em que ela fazia o gesto associado ao grupo rival.

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“O adolescente chegou a confessar que era informante do BDM. Ele teve três dedos arrancados de cada mão após a determinação do chefão do grupo, que acompanhava tudo por chamada de vídeo”, declarou o delegado Gustavo Coutinho.

FACÇÕES CV TCP BDM KATIARA 1 de 78

A mutilação foi filmada e fotografada, e os arquivos enviados aos pais do adolescente. Socorrido ao Hospital Geral Clériston Andrade, o estudante foi transferido para Salvador. Na capital baiana, a mãe levou os dedos decepados em um saco plástico, na tentativa de viabilizar o reimplante.