‘X-9’? Pastor evangélico teria sido morto por ‘entregar’ traficantes

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Bruno Wendel
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:00
Além de pastor evangélico, Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, trabalhava como vigilante e fazia manifestações “por mais segurança”. Morto em dezembro do ano passado, em Feira de Santana, o religioso pode ter sido executado justamente por essa atuação.
Pastor Wesley Bacelar da Silva Bento
Segundo fontes policiais da região, os criminosos acreditavam que Wesley “estava entregando os traficantes da área”. No último dia 16, um homem foi preso, tornando-se o segundo acusado de envolvimento no crime. O primeiro havia sido localizado dias após a execução.
Wesley foi morto a tiros por uma dupla de encapuzados após parar a moto em frente à casa de um parente, no bairro Novo Horizonte. À época, tinha 45 mil seguidores em uma rede social.