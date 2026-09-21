COLUNA BRUNO WENDEL

‘X-9’? Pastor evangélico teria sido morto por ‘entregar’ traficantes

Vítima foi emboscada em frente à casa de um parente

Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:00

PWesley Bacelar Crédito: Reprodução

Além de pastor evangélico, Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, trabalhava como vigilante e fazia manifestações “por mais segurança”. Morto em dezembro do ano passado, em Feira de Santana, o religioso pode ter sido executado justamente por essa atuação.

Pastor Wesley Bacelar da Silva Bento 1 de 8

Segundo fontes policiais da região, os criminosos acreditavam que Wesley “estava entregando os traficantes da área”. No último dia 16, um homem foi preso, tornando-se o segundo acusado de envolvimento no crime. O primeiro havia sido localizado dias após a execução.