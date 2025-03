ARTIGO

Inspirando a mudança: um modelo de liderança feminina na indústria

A participação feminina em cargos de liderança sênior ainda é 20% inferior à masculina, e a disparidade salarial de quase 20%

A equidade de gênero é essencial para uma sociedade mais justa e inclusiva. No mundo corporativo, a igualdade entre homens e mulheres vai além da ética; é uma estratégia para produtividade e ambientes de trabalho mais saudáveis. No Brasil, contudo, ainda há desafios. Ocupamos a 70ª posição entre 146 países no índice de equidade de gênero do Fórum Econômico Mundial (Global Gender Gap Report 2024). Embora tenhamos avançado, ainda há muito a ser feito. A participação feminina em cargos de liderança sênior ainda é 20% inferior à masculina, e a disparidade salarial chega a quase 20% segundo dados nacionais. O mercado como um todo é desafiador para as mulheres, mas a indústria, em particular, ainda carrega muitos vieses que perpetuam a presença masculina, tornando mais difícil a ascensão das mulheres a posições de liderança. >