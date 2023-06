A arte de observar as pessoas

“Eis o meu pobre elefante pronto para sair à procura de amigos num mundo enfastiado que já não crê em bichos e duvida das coisas”

(CDA)



Observar as pessoas, eis um bom passatempo. Especialmente, quando não se tem a menor intenção, ou o compromisso jornalístico, de escrever sobre elas. Em lugar de um Gay Talese meticuloso, anotando quantas vezes Frank Sinatra leva o copo de uísque à boca, encarnamos um Hunter Thompson intuitivo, solto na bagaceira com os Hells Angels. Observar as pessoas, eis um bom passatempo. Especialmente, quando não se tem a menor intenção, ou o compromisso jornalístico, de escrever sobre elas. Em lugar de um Gay Talese meticuloso, anotando quantas vezes Frank Sinatra leva o copo de uísque à boca, encarnamos um Hunter Thompson intuitivo, solto na bagaceira com os Hells Angels.

A arte de observar os outros exige habilidosa discrição, de todo modo, sem a licença poética do escritor idoso, descrito por Mario Quintana, que examinava o rosto das pessoas sem qualquer reserva, olhando diretamente para elas. Mesmo quando se resolve seguir estranhos pelas ruas, como no conto de Enrique Vila-Matas, urge definir até qual ponto.

Penso que é preciso que o façamos sempre do modo mais distraído possível, deixando que cada pequeno detalhe, gestos, traços, palavras, roupas, perca-se do conjunto e preencha livremente as lacunas deixadas na memória. Como lanternas chinesas em uma noite de Inverno. Treinemos juntos, atento leitor. Observem junto comigo uma moça.

Está à minha frente na fila do banco. Há um elefante colorido tatuado em seu antebraço. O desenho só se revela por inteiro quando elas ajeita os cabelos. O movimento apaziguador em direção à cabeça, talvez uma tentativa de manter os fios alinhados, faz com que as mangas três quartos de sua blusa de crepe azul recuem em direção aos ombros.

É só aí que a tatuagem da moça da fila aparece por inteiro. Forço a vista, com preguiça de tirar os óculos da bolsa, para ver se há ali uma representação de Ganesha, o mítico

deus hindu. Talvez seja apenas o paquiderme mágico de Carlos Drummond de Andrade, fabricado com seus próprios recursos, remetendo ao bom poema, um dos meus prediletos.

É possível que a moça, que aparenta 30 anos, esteja na rua desde cedo, resolvendo pendências. Dessas indelicadezas econômicas que, de vez em quando, caem no nosso colo como uma pedra e nos forçam a ir ao banco. Só podem ser removidas com a ajuda de quem gerencia o fluxo. Vamos investigar do que se trata pela expressão do seu rosto.

Noto que ela sorri muito, enquanto conversa com uma amiga que a acompanha, não parece ser caso de saque por demissão. Mas bem pode ser, já que há empregos que provocam um alívio danado quando se vão de nossas vidas, deixando o caminho livre para a reinvenção de rumos. Escuto quando falam sobre a importância das alternativas.

Tivesse chegado há 20 minutos a esta fila de banco e nem a notaria, pois estaria uns cinco clientes adiante. Fosse o caso, talvez meus olhos se ocupassem agora de um senhor muito alinhado que segura contra o peito uma valise de couro marrom, e é como se a pasta o protegesse de alguma fatalidade, cobrindo como um escudo a região do seu coração.