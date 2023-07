A biblioteca secreta

Tenho um amigo que, por acachapante timidez, dedica-se com afinco a elaborar recusas aceitáveis a todo e qualquer convite que envolva contato com outros seres humanos. Foram tantas nessa vida que, a certa altura, ele decidiu agrupar as melhores desculpas, aperfeiçoadas com o tempo, em compêndios que integram hoje uma biblioteca secreta.



Em verbetes organizados por ordem alfabética, as justificativas foram registradas em volumes de capa dura, cujos títulos se referem às ocasiões em que meu amigo se ausentou voluntariamente de algum compromisso, recusado antecipadamente de modo elegante. O mais extenso versa sobre os casamentos, seguido de perto pelas formaturas.