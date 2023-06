As aparências enganam

Quem vê cara não vê coração. Eu, por exemplo. Tenho cara de quem nunca sofreu enxovalho e Sol em Capricórnio, signo considerado frio e calculista. Mas choro até com comercial de margarina e já comprei, mesmo sem ter um tostão no bolso, um lote de frente para o mar para abrigar uma comunidade hippie.



Verdade seja dita, não cheguei a pagar nada pelo tal terreno, e nem teria como, mas nossos planos (peixe espada, peixe luz...) eram muito bons. Também não uso margarina e nem me emociono com a tradicional família brasileira. Quem olha para mim, até pensa que tive, que tenho, uma existência “a pão de ló”.