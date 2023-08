Até o farol

Bastava atravessar a rua. A viela estreita surgia e, então, a derradeira pista antes da entradinha de paralelepípedos. Ali ficava o nosso mar. Na vazante, andávamos com os pés descalços enfiados na areia fofa, cruzando bairros conhecidos, um a um, até alcançar o Humaitá. Só na grama verde que cercava o forte, calçávamos os sapatos.



A ladeira sinuosa, ao lado do forte, levava até onde ficavam o antigo mosteiro, a bela igrejinha de Nossa Senhora de Montserrat e o farol, conjunto arquitetônico do século XVI. Um píer de pedras fazia às vezes de trampolim para os meninos do mergulho. E o reflexo do sol nos capacetes verde-oliva dos soldados contrastava com o azul.

Porque havia um quartel, logo ao término da descida da ladeirinha. E os militares em guarda costumavam observar com curiosidade, através das grades do portão, a descontração dos recém-chegados, turistas estrangeiros e jovens. Ali ficava o nosso pôr do sol. E todos se rendiam, alguns até aplaudiam, besteiras de adolescentes.

Da varanda do apartamento, o mar ao longe. A pequeníssima parte que se avista abriga um Atlântico inteiro. Um cargueiro ocre atravessa pesadamente a paisagem e se abriga atrás dos prédios altos e de uma fronteira de casas de tijolos aparentes. De vez em quando, sempre à noite, escuta-se o barulho de fogos de artifício. São avisos, penso.

Também da janela, avista-se um mar doméstico, um muro azul que não se move. Raras nuvens, arranha-céus, o jardim onde eu passeava todas as tarde com meu cachorro Billy. A vizinhança fazia um alvoroço de latidos e coleiras entrelaçadas, aniversários, pais e mães de pets trocando dicas sobre alimentos e procedimentos estéticos.

Voltar ao Humaitá, pelas pedras, seguindo dos Mares a partir da Praia do Cantagalo. Nem saber mais o caminho, até que fique fácil, a água morna a envolver o corpo, o gosto do sal. Os pés descalços enfiados na areia fofa. Em paralelo ao oceano. Amigos contando vantagem sobre a rapidez em alcançar um ponto indefinido no horizonte.