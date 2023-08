O apagão nacional fez com que compartilhássemos um começo de semana bem atípico no Brasil. De repente, por algumas horas, ficamos sem eletricidade, sem acesso à internet, sem metrôs circulando, sem notícias do que acontecia no planeta. Confesso que esse breve hiato forçado incendiou a minha imaginação, que já não é fácil.



Enquanto aguardava com paciência, como quase todo mundo, o retorno à normalidade, fiquei pensando em como seria se não houvesse volta, se fôssemos lançados em um universo inteiramente novo. Sem acesso a essa realidade onde estamos tão imersos que já nem sabemos onde termina o corpo físico e o mundo digital começa.

Pequenas aranhas, presas em teias entrelaçadas, vivemos mergulhados numa vasta e complexa rede de informações. Espécie de mar virtual, no qual as ondas são feitas de dados e os ventos vão e vem de acordo com o fluxo de marés de algoritmos. E, então, numa manhã qualquer de agosto, uma falha minúscula no coração da internet.

Num cochilo dos sete guardiões, é como se um portal se fechasse diante de nós, zera tudo. Nem chaves e nem cartões, nada funciona. Não é como um desses erros comuns que já enfrentamos tantas e tantas vezes, pequenos obstáculos que aprendemos a driblar com um simples apertar de teclas, após uma busca no Google.

Esse erro é como um sussurro estranho que percorre os cabos subterrâneos e as fibras ópticas, perturbando a harmonia das conexões. Após a volta da eletricidade, todas as redes sociais começam a emitir mensagens enigmáticas, como se a própria internet tentasse falar uma linguagem que só ela consegue compreender.

Todas as imagens surgem distorcidas nas telas dos mais modernos smartphones, estranhas figuras geométricas esmaecidas. Todos os vídeos, fragmentados, desenham paisagens irreconhecíveis. Também as palavras escritas, que padecem de qualquer sentido, já não respondem à ordem dos idiomas, de qualquer idioma.

É como se a internet estivesse tentando nos contar uma história jamais contada antes, uma narrativa de bytes e códigos, a sua pura essência. E a nós, esses seres estranhos, tão dependentes dela, restasse apenas o pasmo. Mensagens de texto se perdem no vazio, conversas em aplicativos se tornam diálogos desconexos.

E até os sites mais familiares parecem, agora, pertencer a um universo inacessível. Mãos invisíveis desfazem as teias que nos mantinham unidos, pequenas aranhas no teto de um quarto que se expande. Com o tempo, sem que seja encontrada solução, as comunicações ruindo, a economia indo a pique, os humanos se reinventam.

Após o desespero ruidoso e o desencanto, olham-se cheios de dúvidas, como se estivessem perguntando em silêncio, uns aos outros, se aquilo é mesmo real. Mas nem essa estranheza dura muito tempo. Para que a vida siga agora é preciso sair de casa, encontrar remédios, agasalhos, comida, água potável, companhia.