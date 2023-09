Logo vem o mar

O dia anterior é o de maior ansiedade. Arrumamos a bagagem. Sonho a noite inteira com a minha mãe. Há tempos que não sonho, que não lembro. Após muitos anos longe, volto à casa antiga onde moramos e a reencontro. E é como se nem houvesse essa distância toda, oito anos, mãe, oito anos!



Preparei a comida que vamos levar, acho que ainda domino as manhas de cozinhar gostoso, ouvindo streaming de músicas em modo aleatório, enquanto os aromas dançam. Será que ainda sei desenhar? Quando criança era meu passatempo predileto, encher cadernos com as coisas desse mundo.

Um dia desenhei um tucano, tão perfeito meu tucano, todo esculpido no grafite em P&B na folha branca de um dos meus cadernos. Você decalcou? Perguntou um colega de classe. Usava lápis de ponta afiada, uma borracha, descartava os decalques e ia no olho. No olho! Por que parei de desenhar?

Verdade que comprar cadernos de desenho era bem “custoso”. Mas eles apareciam em minhas mãos como por mágica, convidando o olhar. Como tantas vezes hoje alguém me surge com um presente bom. Do nada vem um afeto. E é o melhor. Pastas de guardar me guardam, esboço, esboços.

Até definimos um cardápio antes, para a nossa viagem de feriado longo. Checando a lista de afazeres, apronto as embalagens cantarolando. Faço tudo do jeito que eu gosto, com muita calma nessa hora e sempre, amém. Entendo lento, aprendo rápido, sinto muito. Oito anos, mãe, oito anos!.

Foi bom, tão bom, te rever no sonho. Triste, mas bom. Doloroso, mas bom. Sigamos. Talvez haja um espaço de respiro para mim nesse mundo, espia como ando tentando ser como você ensinou. Cabeça erguida sempre, olhando o céu azul. Acampamento numa casa de praia. Feriado diferente.