A estação mais quente do ano se aproxima com promessa de luminosidade máxima na velha e contemporânea Bahia. E é certo que todas as praias da moda ficarão outra vez lotadas, com direito a banhos noturnos de mar no Porto da Barra e selfies descolados na Gamboa. Também há ameaças de um calor nunca visto no Hemisfério Sul, e que já podemos sentir agora mesmo, encharcando as roupas de suor.



E olha que nem chegamos a 21 de dezembro, quando o sol recebe oficialmente as chaves da cidade e o direito a reinar absoluto, ardendo até mesmo sobre o cocuruto do Rei Momo. Lojas já exibem em suas vitrines ventiladores gigantescos, modelo mega turbo. E, nos catálogos online, ofertas de aparelhos de ar-condicionado que não fazem barulho e que prometem economizar energia.