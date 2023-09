Museu de tudo

Dormir é distrair-se do mundo, diz o memorioso e insone Irineu Funes, aquele que se lembra de tudo e que, no entanto, não consegue pensar em coisa alguma, no conto de Jorge Luís Borges. O itinerário da memória é uma linha reta em estrada sinuosa. Pede alguma precaução. Como se extrai os espinhos duma rosa, antes de montar os ornamentos para uma festa, desarmando mecanismos orgânicos de defesa.



Tudo se protege de nós na natureza. Mares abrigam animais submersos como um bunker. Surpresa, descubro que os cetáceos evoluíram a partir de espécies terrestres, fazendo uma inacreditável transição aquática. Imagina aí, caro leitor, que alguma dia, há milhões de anos, baleias e golfinhos foram quadrupedes e se locomoveram em terra firme. Em 2011, até acharam um esqueleto quase completo no Peru.