O mundo anda osso como sempre. Sem a carne, gostosa e rente, como diz o dito popular. Mas admito que só um pensamento ocupa a minha mente: o amor. O amor tem essa forma de ocupar espaços que é como um líquido bem quente. A felicidade é uma arma quente, já dizia o Belchior. O amor desarma, dispensa decanter.



Quem sou é osso sempre. Prendo, entre os dentes, a faca e a flor. Em meu peito, o amor se acomoda dolorido, quieto, e, em seguida, agitando-se, camaleão, dragão chinês, esperança verde. Leva uma vida aprender como se comporta, estreito, tantas vezes em camas de solteiro. Espalhado, outras tantas, em king sizes.

Ridículo, ainda que ligeiramente. Ligeiramente. Quase sumindo, réstia de sol que entra pela porta quando ainda se está dormindo, prenúncio de um dia lindo, presságio de um temporal. Presente, presente, impiedoso astro rei. Ah, estou mesmo enredada nesse sentimento, muito embora pouco saiba dele. Pouco saiba.

Lido com o amor como se nunca o tivesse visto antes. Ele me diz olá e me apresento. Oi, amor, e então, como será agora? Ele não responde, pois não gosta de respostas, apenas está lá no vão que há, tomando a forma, tomando a forma. O amor tem dois olhos e uma boca. Dorme tranquilo, enquanto velamos o seu sono.

O amor sente uma dor profunda, e é mais líquido que nunca, esparrama-se. Contemplo a dor-amor, essa forma bruta de ternura. Aos poucos, recolhe-se e se acumula. Olha o amor de volta, de volta, erguido e manso, pronto para correr maratonas. Quase sem fôlego, acompanho sua trajetória. Selvagem São Silvestre.

Quis escrever uma crônica sobre o amor, reparem só, e me atrapalho. E meto os pés pelas mãos numa mirabolante acrobacia enigmática. As palavras não dão conta. Faço que me distraio, deixo que o amor se espalhe nos parágrafos, insistentemente. Tudo bem. Fica aqui o registro de uma espécie de tontura boa.