O combinado não sai caro

Ah, mas essa crônica nem é sobre a traição que levou os fãs de Luísa Sonza a derrubarem as redes sociais do seu muso, Chico Veiga, após um programa de TV. O dono do bar carioca teve até que interditar o banheiro, possível cenário do crime. Vai ver pretendem fazer uma perícia no local, que foi chamado de sujo em rede nacional.



“A mão que afaga é a mesma que apedreja”, já dizia Augusto dos Anjos. E se você reparar direito na letra, vai notar que há uma negociação amorosa em curso. A moça intensa se arrisca na busca, quer mergulhar fundo, promete ceder em alguns pontos. No entanto, as bases para o relacionamento dar certo são impostas e inegociáveis.