Um navio ancorado no espaço

Para Terezinha (in memoriam)



Guardar consigo o diário escrito na adolescência. Desses que trazem uma pequena fechadura incrustada na borda da sua capa cor de rosa. Está aberto agora, não se sabe como, quando, as suas chaves se perderam. Tantos anos depois, vá lá, há perdas bem maiores. Desviar o olhar da própria existência, como quem muda de calçada para evitar um encontro indesejável. Folhear as suas páginas é como invadir território sagrado, a intimidade de outra pessoa.

Deve ter uns quinze anos, talvez um pouco menos. Pela letra miúda, nervosa, pode-se notar como a insegurança desenha em sua curta existência um arco dramático. Seus dias são mais intensos do que o necessário, todo evento banal parece ter um peso histórico. Perigosamente destrancado, eis que um exército curioso vaga, Brancaleone, atravessando o deserto insondável. Forçam as portas da memória, como se fossem bárbaros, à caça de territórios inexplorados.

Numa outra imagem, podemos vê-los como átomos. Microscópicos e multiplicados, expandem-se no tempo em um experimento quântico. Não se pode ceder um só milímetro ao seu avanço. Acima ou ao rés do chão. Não se pode ceder, muito ao contrário. É preciso convocar todas as forças na guerra atípica ao passado, conclamar à luta os mais reservados, açodar as sentinelas em seu sono. Ninguém disse que seria fácil guardar consigo algo tão precioso.

Uma vez rendidas, as lembranças, pode-se deixar que vivam, falsamente esquecidas, na parte alta de algum móvel. Anotações ilegíveis como se fossem códigos. Esforços em buscar onde se esteve, terra de corações e nomes atravessados. Frases soltas que se recolhem. Fragmentos de diálogos que assim permanecem. Uma seda, uma flor seca, o título de um livro, o trecho enigmático de um poema sem autoria, esboços de uma carta sem destinatário, uma colagem de fotos.