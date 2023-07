Uns dias chove, noutros dias bate Sol

Sempre que leio um desses romances russos, faz muito frio nas ruas de São Petersburgo. A nevasca é tamanha que, por conta do roubo de um capote, Nikolai Gógol criou uma história que segue interessante por quase dois séculos. Mas, vejam só, não é que a novela tem justamente essa peça de vestuário como título!



Pois, bem, estou lendo O Capote, à sombra refrescante do ar-condicionado de uma clínica odontológica. É uma tarde comum de Inverno no Hemisfério Sul e, nesse exato momento, o Hemisfério Norte enfrenta mais uma onda de calor selvagem chamada Cérbero, que é o nome do cão de três cabeças da mitologia grega.