Tantas famílias

Fim de ano é tempo de reunir as famílias, trocar presentes, abraços, carinhos. Todo mundo vestido de vermelho ou verde, disputando pra ver quem se parece mais com Mario ou Luigi de Super Mario Bros. Isso na fantasia romântica dos filmes da Netflix ou na vida de quem tem realmente sorte: cabe agradecer. Pra muita gente é tempo de tirar as ansiedades todas do armário e enfrentar uma ou duas noites que podem custar a saúde mental de semanas, porque respeitar a diferença não é exatamente uma especialidade do cardápio familiar.

Porque é no Natal e no ano novo que todos os olhares se voltam a julgar quem chega: a roupa, a companhia, o corpo, o jeito, a fala, o humor, o cabelo. Um sistema avançadíssimo de observação do que lhe falta: um namorado, o carro zero, o cargo de sua prima que passou em primeiro no concurso público, uma hidratação no cabelo. A mesa é farta mas não pra você, que é uma pessoa gorda; é uma armadilha. Todos os olhares estarão à espreita de seu prato, contando quantas vezes você se levantou e repetiu. Para a mulher que tem um filho, mil perguntas de quando vem o segundo, mesmo que ela crie o primeiro praticamente sozinha, com o pai em casa. “É que é ruim ser filho único”, dirão. E ela engolirá a seco a única resposta possível: “Ser mãe solo também”. Pra quem não é mãe a pergunta é quem vai cuidar dela na velhice, como se fosse possível colocar alguém no mundo só pra isso (aliás, o que há de pai e mãe sozinho prova que filho não é poupança de cuidado).

São muitas as formas de interação familiar no Natal e no Ano Novo. “Emagreceu demais, tá doente?” “Engordou, já pensou em tomar remédio?” “Tá ficando careca, hein?” “Que camisa bonita, tinha pra homem?” “Por que não alisa o cabelo? Conheço um salão ótimo”. O tio do pavê, na verdade, são muitas pessoas, e às vezes amadas.

A diversão familiar garantida pelas piadinhas homofóbicas e agressivas de sempre, na rodinha dos cuecas (pode procurar que tem). Um levantando a bola e os outros cortando com risadas, nesse lugar chamado família que foi inventado pra acolher mas aí bagunçaram tudo. E gente ao lado calando triste seu jeito de amar, se sentindo menor, longe dali. Família nem sempre é perto, mas é tudo igual, só muda o endereço.

Mas é que é Natal, e a gente tem que estar onde a culpa manda estar; Natal é família de sangue, mesmo que a família da gente esteja em outro lugar. Clarissa Pinkola-Estés, em seu livro “Mulheres que correm com os lobos”, analisa a história do Patinho Feio, que já ouvimos tantas vezes, e traz uma conclusão bonita: às vezes a gente não é feio, só está no lugar errado. O ovo demora pra chocar, o patinho nasce e é atacado pelos outros patinhos, a mãe pata abandona, o patinho vaga até encontrar uns bichos grandes e pensar: agora vou morrer, mas pelo menos são esses bichões lindos que vão me matar. E a surpresa é um reflexo na água e a galera dos cisnes acolhendo, dizendo: ‘você é um dos nossos, venha cá’.

Um ano inteiro que passou e a família de patos mal soube da missa um terço; foram os cisnes que você encontrou pelo caminho da vida que lhe abraçaram exatamente como você é. Pode ser alguma amizade, um amor, às vezes até um ex amor. Ou alguém de sua família que sabe o exato significado disso, que é afeto. Porque o sangue da gente até a muriçoca tem.

Afinal de contas, o pior do Natal e do Ano Novo está longe de ser a comida servida fria ou o tanto de passas que se coloca nas coisas. Junto com a marmita de peru e farofa seca, há quem leve pra casa um monte de mágoas e assunto pra metade das sessões de terapia do ano que vem. Dava pra começar melhor? Claro que dava. Mas primeiro a gente precisa pensar se a gente ia gostar de encontrar com a gente mesmo nessas festas, ou ia se esconder no banheiro até a hora de ir embora. Ainda dá tempo de aproveitar o fim de ano e fazer uma revisão da pessoa que se está sendo: Sou um espírito de porco? Posso melhorar? Pois então melhore.

E cabe um desejo sincero de ano novo, que é que você olhe direitinho ao redor e encontre sua família – não a de muriçoca, mas a de cisne – que, se coincidir com a de sangue, é uma sorte danada. Mas se não, siga vagando que uma hora esse encontro vem. Feliz ano novo!