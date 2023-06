Festival Repercussão acontece em Bruxelas e reúne músicos baianos

Percussionista baianao . Crédito: Divulgação

Radicado na Europa, o percussionista e produtor musical baiano Moisés Lama e a associação cultural Afrokata realizam a 6° edição do Festival Repercussão. O evento acontecerá nos dias 8 e 9 de julho no bairro de Saint-Gilles, em Bruxelas, na Bélgica. O objetivo do evento é trazer uma experiência completa da cultura afro-brasileira para os participantes. No primeiro dia acontecem dois workshops: um de percussão afro-baiana, que será conduzido pelo mestre e diretor musical do bloco afro Ilê Aiyê, Marivaldo Paim; e um com Afrokata Ecobateria, voltado para crianças e comandado pelo mestre Moisés Lama. À noite haverá o lançamento do primeiro EP do Atabaxé, e depois show de Fabrice Mukana e banda. O dia seguinte começa com um cortejo dirigido pelos mestres Moisés Lama e Marivaldo Paim. Em seguida, apresentações com o Afrokata Kids Ecobateria, grupo de capoeira Angoleiros do Mar, grupo Bacadam, percussão brasileira, grupo Batuque das Águas e, para terminar, o grupo Afrokata.

Clara Buarque no show de Carlinhos Brown

Clara Buarque confirmou participação no show que seu pai Carlinhos Brown fará no dia 27 de junho, durante a reinauguração do Teatro Sesc Casa do Comércio. Ele irá apresentara turnê Umbalista, que reúne versões inéditas gravadas pelo cacique do Candeal de sucessos consagrados em diferentes vozes. Como Ivete Sangalo e Maria Bethânia em Muito Obrigado Axé (disco Pode Entrar) e Amor I Love You, do projeto Tribalistas. O evento será apenas para convidados.

Ribeirão Preto Folia divulga atrações

Confirmados os nomes que irão participar da primeira edição do Ribeirão Preto Folia: os cantores Tomatte, Claudia Leitte e Banda Eva, do vocalista Felipe Pezzoni. O evento será realizado dia 2 de setembro, na cidade paulista de Ribeirão Preto. Com isso, o grupo All, de Santa Catarina, que realiza o Folianopolis (que este ano acontece de 2 a 4 de novembro) o Curitiba Folia e o Folia no Park, acrescenta mais um evento em sua carteira de produções envolvendo artistas da cena axé.

Aviões Fantasy

O cantor, compositor e empresário Xand Avião anunciou para o dia 28 de outubro, a edição 2023 do Aviões Fantasy que vai ocorrer no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza. “Muito feliz em trazer mais uma edição desta festa tão linda. É sempre um prazer cantar em Fortaleza, principalmente num evento que trago também grandes nomes da música e amigos queridos”, disse Xand.

TUM-TUM-TUM*

1 O músico e percussionista Wilson Café se apresenta hoje, a partir das 17h, no São João da Bahia, com o seu forró percussivo pelas ruas do Centro Histórico . Ele promete animar os foliões que ficaram em Salvador com um repertório em homenagem a grandes mestres como Luiz Gonzaga, Gordurinha e Jackson do Pandeiro.

2 Nos dias 1º e 2 de julho acontecem os festejos de São Pedro, também chamado de Pedrão, na Ilha de Itaparica. O evento contará com a presença de vários artistas, como Bell Marques, Psirico, Filomena Bagaceira, Escandurras, Alex e Camargo e Thiago Brava. O Pedrão de Itaparica surgiu como uma forma de atrair olhares para a ilha nos pós-São João, gerando emprego e renda através do turismo.